19.10.2018 10:59 164

Вниманию всех!

С 22 по 26 октября 2018 года в СПИД-центре по адресу: г. Калуга, ул. С. Разина, д. 1, пройдет «ОКТЯБРЬСКАЯ НЕДЕЛЯ ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ НА ВИЧ»

Обследование на ВИЧ – бесплатное и анонимное, с консультацией врача.

Результат анализа будет готов через 15 минут!

Приходите и убедитесь, что вы – здоровы, сдайте анализ крови на ВИЧ-инфекцию!



РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ВИЧ – ЭТО ЗАБОТА О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ!



Тест на ВИЧ по законодательству РФ является добровольной процедурой.

Однако существуют отдельные категории населения, которые обследуются в обязательном порядке (доноры крови и тканей, беременные, работники лабораторий и медицинских учреждений, призывники, лица, поступающие в военные учебные заведения, иностранные граждане при обращении за получением разрешения на временное проживание).



Как и где проводится обследование на ВИЧ?

Сдать анализ на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства или в СПИД-центре.

Немного крови берут из вены одноразовым шприцем (или вакутейнером), через день-два результат анализа можно узнать у врача, который консультировал перед обследованием (информация строго конфиденциальна!).

По желанию в СПИД-центре проводится анонимное обследование (т.е. паспорт и полис ОМС не нужны) и тестирование на ВИЧ экспресс-методом (быстрый анализ), когда кровь берется из пальца и результат сообщается врачом пациенту уже через 15 минут.



Кому и как часто надо проходить обследование на ВИЧ?

Обследоваться на ВИЧ следует каждому, кто начинает вести половую жизнь. Оптимально выяснить ВИЧ-статус партнера еще до вступления с ним в интимные отношения. Это можно сделать, сдав анализ крови на ВИЧ.

Следует помнить, что инкубационный (скрытый период заболевания), когда лабораторные тесты не могут еще установить наличие вируса в организме, длится от 3 недель до 3-6 месяцев с момента возможного заражения (опасные ситуации – случайные и беспорядочные половые контакты, неиспользование презервативов, употребление наркотиков).

Если подобные случаи были, то после отрицательного результата первого обследования анализ на ВИЧ следует повторять каждые три месяца в течение года.

Гражданам, имеющим меньшие риски заражения, рекомендовано сдавать кровь на ВИЧ не реже 1 раза в год.



При выявлении положительного результата анализа крови на ВИЧ обязательно нужно приехать в СПИД-центр, чтобы получить консультацию врача-инфекциониста и пройти дополнительное обследование. Диагноз сообщается лично пациенту врачом СПИД-центра. В случае выявления ВИЧ у несовершеннолетних в возрасте до 18 лет уведомляются их родители или законные представители.

Лиц. № ЛО-40-01-001351 от 02.06.2017 г., выд. МЗ КО

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