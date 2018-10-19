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Октябрьская неделя экспресс-тестирования на вич

19.10.2018 10:59 0 164
Октябрьская неделя экспресс-тестирования на вич

Вниманию всех!

С 22 по 26 октября 2018 года в СПИД-центре по адресу: г. Калуга, ул. С. Разина, д. 1, пройдет «ОКТЯБРЬСКАЯ НЕДЕЛЯ ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ НА ВИЧ»
Обследование на ВИЧ – бесплатное и анонимное, с консультацией врача.
Результат анализа будет готов через 15 минут!
Приходите и убедитесь, что вы – здоровы, сдайте анализ крови на ВИЧ-инфекцию!
 

РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ВИЧ – ЭТО ЗАБОТА О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ!

Тест на ВИЧ по законодательству РФ является добровольной процедурой. 
Однако существуют отдельные категории населения, которые обследуются в обязательном порядке (доноры крови и тканей, беременные, работники лабораторий и медицинских учреждений, призывники, лица, поступающие в военные учебные заведения, иностранные граждане при обращении за получением разрешения на временное проживание).

Как и где проводится обследование на ВИЧ?
Сдать анализ на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства или в СПИД-центре. 
Немного крови берут из вены одноразовым шприцем (или вакутейнером), через день-два результат анализа можно узнать у врача, который консультировал перед обследованием (информация строго конфиденциальна!).
По желанию в СПИД-центре проводится анонимное обследование (т.е. паспорт и полис ОМС не нужны) и тестирование на ВИЧ экспресс-методом (быстрый анализ), когда кровь берется из пальца и результат сообщается врачом пациенту уже через 15 минут. 

Кому и как часто надо проходить обследование на ВИЧ?
Обследоваться на ВИЧ следует каждому, кто начинает вести половую жизнь. Оптимально выяснить ВИЧ-статус партнера еще до вступления с ним в интимные отношения. Это можно сделать, сдав анализ крови на ВИЧ.
Следует помнить, что инкубационный (скрытый период заболевания), когда лабораторные тесты не могут еще установить наличие вируса в организме, длится от 3 недель до 3-6 месяцев с момента возможного заражения (опасные ситуации – случайные и беспорядочные половые контакты, неиспользование презервативов,  употребление наркотиков). 
Если подобные случаи были, то после отрицательного результата первого обследования анализ на ВИЧ следует повторять каждые три месяца в течение года.
Гражданам, имеющим меньшие риски заражения, рекомендовано сдавать кровь       на ВИЧ не реже 1 раза  в год. 

При выявлении положительного результата анализа крови на ВИЧ обязательно нужно приехать в СПИД-центр, чтобы получить консультацию врача-инфекциониста  и пройти дополнительное обследование. Диагноз сообщается лично пациенту врачом СПИД-центра. В случае выявления ВИЧ у несовершеннолетних в возрасте до 18 лет уведомляются их родители или законные представители.

Лиц. № ЛО-40-01-001351 от 02.06.2017 г., выд. МЗ КО
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Тэги: общество peклама калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и спид
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