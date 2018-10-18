Память погибших в Керчи почтят в Калуге и Обнинске

Траурные мероприятия пройдут в четверг, 18 октября, в Калуге и Обнинске в память о погибших в Керчи.
В Калуге акция «Керчь, мы с вами!» стартует в 16:00 у областного драматического театра, сообщила пресс-служба областного правительства.
В Обнинске траурное мероприятие начнется в 17:00 у мемориала «Вечный огонь».
В результате массового убийства в Керчи, по данным на 12:00 четверга, погиб 21 человек, в том числе и предполагаемый убийца. Ранены более 40.
Массовое убийство произошло в Крыму в среду, 17 октября. По предварительным данным, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу по студентам и персоналу, а затем совершил самоубийство.
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