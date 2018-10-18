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Фотонастроение: «Беззаботные дни»

18.10.2018 09:13 7 484
Фотонастроение: «Беззаботные дни»

Продолжаем публиковать работы фотографов в рамках нашей рубрики «Фотонастроение». Сегодня представляем снимки калужанки Александры Весниной - финалистки конкурса «Молодые фотографы России 2018».

«Скорее вернуться, скорее!» - неотступно кружится в моей голове с уходом холодов. Каждый год я оказываюсь в родном, провинциальном, областном центре, в самом центре моего мира.

Лето здесь кажется вечным, а разноголосица толпы завораживает, тогда я поочередно снимаю с себя «взросление» и, затем, «опыт», складываю аккуратно в дальний угол платяного шкафа. Простите, братцы!

Буду здесь и сейчас. Рисовать мелом на асфальте, встречать теплый дождь, неожиданно забираться в городской фонтан, и если уж мне хохотать - то во весь голос, а если на качелях - то до самого неба. И ... если ... я все же когда-то забуду, значит пришло время рассматривать старые карточки, собирать чемоданы, и спешить на свидание с моими теплыми, бесшабашными днями.

Автор: Александра ВЕСНИНА.

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Тэги: фотонастроение общество
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