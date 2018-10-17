Агрономы со школьной скамьи

В нашей области насчитывается 180 пришкольных участков, 52 плодовых сада и 14 школьных пасек, на которых трудятся дети.

По традиции итоги плодоовощной деятельности ребята подвели на ежегодном конкурсе «Юннат-2018».

Каждая школа старалась удивить разнообразием выращенных фруктов, овощей, цветов, поразить необычным оформлением и подачей материала.

Природный стимулятор роста

Учащиеся сухиничской школы № 12 на выставке разбили мини-сад, привезя несколько десятков интересных растений, среди которых были и розы, и петунии, и гортензии, и хвойники.

15-летняя школьница Анастасия ЛИСЁНКОВА признаётся, что особенно ей нравится, как сочетаются розы с хвойными растениями.

— У нас несколько направлений: цветочно-декоративное, плодово-ягодное, полеводство, лекарственные растения, овощеводство, дендрология, — показывает экспозицию школьница. — На выставке представлено только цветоводство.

Как оказалось, ребята не просто выращивают растения, но и ставят эксперименты. Например, сравнивают, как сказываются сроки размножения растений на результатах.

— Мы черенковали хризантемы весной и летом. Действительно, весной растения лучше приживаются, — рассказала Настя.

Сейчас на рынке в основном продаются розы, которые привиты на шиповник. Порой такое растение перерождается — из розы через несколько лет вырастает шиповник. Но школьники могут быть уверены, что с их розами такого не случится, потому что они из привитых цветков с помощью черенкования делают собственно-корневые.

Как признаются ученики и учителя, привитые розы прекрасно черенкуются. Чтобы растение лучше прижилось, над ним делают небольшую тепличку, в которой хорошо сохраняется влажность и нужная температура.

Но важно не только вырастить, но и сберечь растение. На зиму школьники розы не укрывают, а лишь слегка присыпают землёй. Такой несложный способ позволяет сохранить корневую систему растений до весны.

— Мы предпочитаем сорта, которые прекрасно зимуют! — говорят преподаватели. — Можно розы и листвой укрыть. Так тоже пробовали делать, но вместе с листьями в почву попадают семена различных растений, которые весной начинают прорастать.

В этом году в школе только начали разводить гортензии. Но уже заметили, что они очень хорошо укореняются.

— Это одно из лучших растений. Можно взять черенок и поставить его в воду или сразу в почву. Растёт!

Для того чтобы цветы лучше приживались, можно использовать стимуляторы роста, такие как «Корневин». Как оказалось, школьники готовят такие стимуляторы сами из алоэ и ивы.

Для этого весной срезают веточки ивы и помещают их в баночку с водой. Вскоре веточки пускают корни, а вместе с ними выделяются вещества, которые и необходимы для того, чтобы растение лучше приживалось.

Ещё один природный стимулятор роста — сок алоэ. Его просто разводят с водой в пропорции 1:10. В таком растворе можно подержать черенки сутки.

Ребята даже сравнивали фабричные и природные стимуляторы, выяснилось, что последние ничем не уступают заводским.

Трудятся все

Учащиеся Кузьминичской школы зазывали гостей шутками, прибаутками и частушками:

— Кушаем — питаемся, на себя не обижаемся!

— Без чеснока жизнь была бы коротка!

Всего в школе обучается 13 ребят. С весны до осени они вместе с учителями трудятся на пришкольном участке, который занимает полгектара. И результат налицо. Растёт всё — от капусты и свёклы до декоративных цветов.

Основной участок школы отдан под картофель. Его ребята заготавливают на весь год. Причём стараются обязательно посадить что-нибудь новенькое. Особенно пришлись по душе сорта «елизавета», «кураж», «королева анна».

В открытом грунте растут огурцы и томаты. Ребята признаются, что в этом году лето было прекрасное, всё быстро и дружно зрело. А семена им приносят учителя — домашние и самые любимые.

Ода картошке

Учащиеся Войловской школы Людиновского района поразили многообразием представленных образцов картофеля. Как оказалось, школьники профессионально занимаются им много лет. Результатами своего труда они даже делятся с селекционерами.

— В этом году мы вырастили 32 сорта, в прошлом — 28. Мы сотрудничаем с главным картофелеводом области, генетиком Александром Глуховым. Он выращивает свой картофель в Перемышльском районе, а мы у себя пробуем вырастить то, что у него получилось: «глуховский», «иван-да-шура», «юбилей жукова», «голубизна», «малиновка». Есть сорта-гибриды, которые находятся на испытании, мы с ними работаем, результатами делимся, — рассказывает Татьяна КОЛТУНОВА, учитель биологии, географии и химии.

О каждом сорте картофеля ребята подготовили буклет, в которым описали особенности выращивания, ценность сорта, вкусовые качества. Например, в сорте «глуховский» практически нет мелочи, клубни — один к одному. Сорт «сирень верховья» устойчив к вирусным заболеваниям и имеет повышенную устойчивость к фитофтору, отличается стабильностью урожая. «Бриз» отличается хорошими вкусовыми качествами. Популярному картофелю «киви» по совокупности всех показателей поставили 3 балла из 5 возможных.

Чтобы раскрыть его вкусовые качества, картофель приходится варить аж 40 минут, тогда как другие сорта только 20. Самый сладкий сорт, по мнению школьников,— «матушка». Также они отметили сорт «голубизна», который выведен на основе «синеглазки».

В этом году семенной картофель сажали на пару. Земля у нас плохая, раньше её использовали как сырьё для производства огнеупорных глин. Это практически цемент, сквозь который пробивается картофель, — признаются учителя.

— Мы проследили такую закономерность: чем ниже урожайность картофеля, тем выше вкусовые качества клубней, — говорит Татьяна Колтунова. — Картофель тратит сахара либо на выгонку большого количества клубней, либо на то, чтобы клубни были вкусными.

В целом же дети пришли к выводу, что на вкус и цвет картофеля приятелей нет. Есть люди, которым нравятся сорта картофеля с жёлтой мякотью. А есть те, которые признают лишь с белой. Но теперь появился цветной картофель, который стоит немного особняком. Например, «гурман». Если его разрезать — свёкла-свёклой, да и вкус у него вовсе не картофельный.

Пока у обывателей цветной картофель особым спросом не пользуется, да и в ресторанах его чаще всего подают в салатах либо сырым, либо недоваренным.

Уход за растениями для ребят из сельской местности — не только увлекательное занятие, обеспечение школы вкусными, экологически чистыми продуктами, но и возможность определиться с будущей профессий. Преподаватели признаются, что многие дети мечтают стать агрономами, селекционерами, посвятить свою жизнь работе на земле.

— Дети серьёзно занимаются. Даже родители у них уже консультируются, что и где лучше посадить! — говорят учителя.

Кстати, на земле трудятся не только школьники, но и дошкольники. Как? Об этом мы расскажем в следующем номере.

15-летняя школьница из Сухиничей Анастасия ЛИСЁНКОВА — уже профессиональный цветовод.

Из привитых роз дети научились делать собственно-корневые.

Популярный в последние годы цветной картофель. Это сорт «северное сияние».

Изюминка Мятлевской школы — нестандартные композиции из цветов. Это символ прошедшего чемпионата мира по футболу волк Забивака.

Учащиеся Кузьминичской школы зазывали гостей шутками, прибаутками и частушками.

На пришкольных участках столько овощей и фруктов, что их хватает на весь год.

Гортензия поразила школьников лёгкостью размножения.

Эта статья была опубликована в №41 газеты «Калужский перекресток» от 10.10.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве или бумажной версии.