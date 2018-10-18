Рак груди: победить и выжить

Октябрь – месяц борьбы против рака молочной железы. По статистике, этот диагноз ставят одной из восьми женщин. Каждая реагирует на него по-разному. Потому что не всем известно, что это не приговор.

Аквааэробика, оздоровительная гимнастика, семинары и заседания женского клуба, поездки с мужем, воспитание детей, а по выходным, конечно же, дача… Молодая мама Наталья сегодня успевает все. И даже не верится, что еще совсем недавно эта улыбчивая женщина не могла встать с больничной койки и неделями смотрела в одну точку на потолке.

- Это было всего три года назад: обнаруженная в груди шишка, озвученный врачами страшный диагноз, душившая обида за то, что это случилось именно со мной и именно в такой светлый и важный период жизни, как кормление долгожданного первенца… - вспоминает Наташа. - И химиотерапия, во время которой я из молодой симпатичной женщины быстро превратилась в лысую, бледную, отекшую развалину без бровей и ресниц, со слезящимися глазами, облезлыми ногтями, испуганную, заторможенную, все забывающую и периодически впадающую в панику.

Но сейчас наша героиня с уверенностью говорит, что рак груди изменил ее жизнь к… лучшему. Как бы банально это ни звучало, она научилась радоваться каждому подаренному ей дню и ценить время, проведенное с близкими. А еще ей оказалась к лицу стильная короткая стрижка, и она навсегда отказалась от длинных волос. А Наташин муж бросил курить, занялся бегом и пересмотрел семейный рацион. Они оба стали вести здоровый образ жизни, и сегодня могут похвалиться хорошей физической формой. А главное - исполнилась мечта, на которой они уже было поставили крест: у них родился второй ребенок!

- Болезнь многому меня научила, - признается Наталья. - Мой онколог рассказал мне о правиле 2 недель: обращаться к доктору, если что-то беспокоит больше 2 недель и особенно в случаях, если лекарства не помогают. И всем женщинам, которые читают сейчас мои откровения, хочу сказать: не тяните с визитом к доктору! Лучше перестраховаться. И надо не просто доверять своим врачам, но и самим интересоваться своим здоровьем, не стесняться задавать вопросы специалистам. А главное – верить и бороться!

Ранняя диагностика – это здоровье и жизнь!

Калужская область принимает участие в крупном российском медицинском проекте

Программа по массовому маммографическому обследованию женщин направлен на раннее выявление у женщин рака молочной железы. Данная патология занимает первое место в структуре онкозаболеваний женщин.

Ежегодно злокачественные новообразования молочной железы выявляют более чем у 500 жительниц Калужской области. Поэтому 120 тысяч женщин в возрасте старше 40 лет ежегодно должны проходить маммографическое обследование.

Маммоскрининг - это

массовое профилактическое рентгенографическое обследование женщин с целью раннего выявления новообразований молочной железы

Опасно?

Нет. Используются низкодозовые маммографы

Почему только 40+?

Риск возникновения рака молочной железы после 40 лет значительно увеличивается.

Маммография становится информативной именно после 40 — на контрасте с прозрачной жировой тканью врач легко может увидеть образования.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

В области работают передвижные медицинские комплексы. По специальному графику они находятся на территории тех или иных лечебно-профилактических учреждений города и области. В день каждый из трех маммографов способен провести обследование от 30 до 60 женщин.

После проведения обследования снимки направляются сразу двум специалистам, которые дают свою оценку. В сложной ситуации подключается третий эксперт.

Эксперты, просматривающие маммографические изображения, находятся в ведущих научных и лечебных учреждениях страны.

В случае, если что-то не так, идет ли дальнейшая маршрутизация пациента?

Все пациентки с подозрением на злокачественное образование или с наличием всех маммографических признаков злокачественного образования в обязательном порядке направляются в Калужский онкологический диспансер для дальнейшего обследования и верификации диагноза.

Как записаться на обследование

Запись в учреждении здравоохранения по месту постоянного обслуживания Заполнить форму электронной записи на http://mammogram.ru

ОКТЯБРЬ – международный месяц борьбы с раком молочной железы.

Рак молочной железы входит в разряд самых распространенных онкологических болезней, в зону риска которого попадают в основном женщины. Болезнь стремительно молодеет, все чаще она обнаруживается у людей в возрасте до 40 лет. Каждая восьмая женщина на протяжении жизни рискует заболеть раком молочной железы. 90% всех случаев его диагностируют у женщин после 40 лет.

Всё зависит от нас

Выявить заболевание на более ранней стадии позволяют регулярные посещения маммолога. Врачи не перестают повторять: любая женщина даже при отсутствии жалоб на здоровье должна показываться специалисту хотя бы раз в год.

Женщины после 40 лет должны раз в 2 года проходить рентгеновское маммографическое обследование. После 50 лет — ежегодно.

Факторы риска:

Возраст. До 40 лет вероятность развития рака молочной железы составляет 0,5%, в возрасте 40-60 лет – уже 4% , а возрасте 60-80 лет – 7% .Из всех женщин, доживших до 90 лет, раком молочной железы заболевает каждая седьмая. Наличие рака молочной железы у кровных родственников. Наличие доброкачественных изменений в молочной железе (мастопатии). Раннее начало и позднее прекращение менструаций. Поздние первые роды или отсутствие родов. Заместительная гормонотерапия эстрогенами в постменопаузальном периоде. Травмы груди. Продолжительное пребывание на солнце.

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Лиц. №ЛО-40-01-001029 от 25.03.15г.