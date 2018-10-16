Не дух, а плоть растлилась в наши дни

В среду, 17 октября, в продажу поступает очередной номер «Калужского перекрестка», и мы продолжаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего номера.
Начнем знакомить вас с новым номером газеты с наших постоянных рубрик: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ знакомит читателей с событиями прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике наш гость главный редактор проекта «Калугахаус» Кирилл ГУСЕВ делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично его.
Обзор недели
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На прошедшей неделе продолжилась ротация губернаторов. По-мужски ушёл со своего поста глава Забайкалья по имени Наталья Жданова. В обращении к недовольным её правлением жителям края Наталья сказала, что уходит добровольно, без специального предложения сверху. Всех поблагодарила, всем пожелала мира и добра. «Простите меня, и я прощаю всех, кому должна».
А вот калужскому губернатору не до лирики: решает проблемы инвестиций. Взаимное доверие и стабильность — условия притока капиталов в страну, таков был посыл его выступления на инвестиционном форуме в Москве.
«Если мы кому-то что-то пообещали, ни в коем случае не должны отступать от своих слов. Но если мы каждый год меняем правила, то, что бы ни обещали, нам верить не будут», — цитируют Артамонова СМИ.
Позволил себе Анатолий Дмитриевич и немного доброго «сепаратизма».
– Один только завод «Фольксваген» дал в бюджетную систему страны уже более 250 млрд. рублей. Гигантская цифра. Если хотя бы 10% от этого получил регион, у нас был бы прямой интерес привлекать новых инвесторов, чтобы развивать свою экономику, — заявил губернатор.
Всемирный банк впервые рассчитал индекс человеческого капитала в 157 странах мира. Расчёты отражают уровень производительности труда, образования, здравоохранения, социальной защищённости.
У России хорошие показатели по выживаемости детей до пяти лет (99 из 100), длительности обучения (в среднем с четырёх лет — 13,8 года), результатам экзаменов.
А вот по индикатору выживаемости взрослых она среди аутсайдеров. Только 78% 15-летних россиян смогут дожить до 60-летнего возраста. В Исландии, Швейцарии и Италии это 95%, в Германии — 93, в США — 90. (Будто мы не знали, какими тёмными силами ангажированы эксперты Всемирного банка!) Россию обошли Индия (83%), страшно сказать, Украина (81), Казахстан (80), Эфиопия (79), Монголия (79), страны Южной Америки. Русофобы из Всемирного банка опустили нас на уровень Афганистана, Судана и Папуа – Новой Гвинеи! Вряд ли они не умеют считать. Скорее всего, специально считают так, чтобы нам выглядеть дикой страной, где по городским площадям бродят голодные злые медведи.
Однако бесстрастные сетевые комментаторы судят о выводах ВБ философски. Один из них заметил: «Это ведь о бренном теле — было бы о чём жалеть. Дух россиян бессмертен».
«Новости. Личный взгляд»
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Что запомнилось на прошлой неделе главному редактору проекта «Калугахаус» Кириллу Гусеву.
— Снос отреставрированного волонтёрами дома архитектора Яковлева на улице Луначарского.
По всем прогнозам, он должен был случиться. Очень жаль нашу муниципальную власть, ставшую жертвой интересов инвестора, с одной стороны, и невнятной позиции министерства культуры — с другой. Опасаюсь, что нас ждёт эпоха таких быстрых сносов и город на это повлиять не сможет. Максимальный штраф в 3 млн. рублей на фоне остальных издержек застройщика — смешно.
— При этом всю неделю приходят позитивные новости об очередных девелоперских проектах — экономика работает, и это прекрасно.
Но спрос на новые квартиры низкий, застройщикам придётся что-то изобретать, и, думаю, это приведёт нас к повышению качества жизни. Конечно, если муниципалитет сможет правильно воспользоваться проблемами инвесторов для гармоничного развития города, а не просто создаст им преференции.
— В четверг стало известно, что конкурс на проектирование благоустройства набережной Яченского водохранилища состоялся.
Итоги подведут 17 октября. Сейчас самое время высказать архитекторам свои пожелания — сдать работу они должны к концу декабря. Время есть.
А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!
Даты недели
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По материалам областной библиотеки им. В. Г. Белинского.
А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!
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