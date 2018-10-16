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В Боровске старинные дома заменят новоделами

16.10.2018 16:38 4 528 Елена Французова
В Боровске старинные дома заменят новоделами

Общественность Боровска бьёт тревогу. Администрация города приговорила к сносу почти два десятка домов XIX-XX веков. В их списке якобы оказался двухэтажный домик на Ленина, 22, который был отремонтирован волонтёрами в рамках программы «Том Сойер Фест».

- Ну что вы! Не стоит так переживать. Этот старый, несовременный дом просто снесут, а на его месте построят точно такой же красивый синенький домик из шлакоблоков со стеклопакетами и пластиковыми трубами! Целых 10 лет простоит без ремонта! Красота! А эту вашу старину на картинах в музее будете смотреть. Ишь! – горько шутят активисты в группе «Боровский краевед».

За комментариями мы обратились в администрацию Боровска. Нас заверили, что дом на Ленина, 22, сносить не будут:

- В документах произошла техническая ошибка. Дом в хорошем состоянии, неаварийный.

А вот остальные дома, действительно, начали массово сносить. Так, во вторник, 16 октября, на улице Володарского, 31, уничтожили деревянный резной дом.

Глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ заявил нашему изданию, что для него важно сохранить исторический облик города:

- К сожалению, многие старинные дома в городе находятся в аварийном состоянии. Памятники мы, естественно, будем восстанавливать и сохранять. Дома, не являющиеся памятниками, относящиеся к типовой застройке, просто невозможно физически сохранить - деревянные перекрытия, кирпичи, которые сыплются.

Эти строения решили снести. А чтобы облик города не изменился, на их месте возведут точные копии - новоделы.

- Если на доме есть резные наличники, мы их передаём в музей, - сказал Климов. – Тот, кто выиграет тендер, должен будет восстановить дом в его первоначальном виде, только так, а не как иначе.
То есть получается, что желающих скрупулёзно восстанавливать дома ещё нет, а строения уже во всю сносят.

- Основная задача была и есть такой: как сохранив историческую среду города дать людям возможность достойно жить в комфортных условиях. То есть дать людям выбор: уезжать из Боровска с его красивыми старинными фасадами, за которыми нет никаких удобств, либо предоставить им альтернативу, построив новые дома, которые внешне будут соответствовать снесенным. До недавнего момента выбора не было, лучшим предложением в городе был жилой фонд 1980 годов постройки и старше. И молодые, активные люди вынуждены были уезжать из родного города, покупая квартиры в новостройках Обнинска, Балабаново, - написал городской голова на своей страничке в Facebook. - Также, в соответствии с программой переселения из аварийного и ветхого жилья, ввиду наступления холодов и для того чтобы исключить возможность пребывания асоциальных элементов в расселенных домах, было принято решение об их сносе. Сведения из обмерных чертежей фасадов домов будут обременением конкурса на право возведения на этих местах новых объектов, и таким образом в Боровске мы добьёмся сохранения исторической среды, восстановим старинные здания и дадим возможность людям остаться жить в любимом городе.

- Все дома, заявленные к сносу, в документах указываются объектами, обладающими признаками культурного наследия, и подлежат только ремонту и ни в коем случае не сносу, - говорят активисты.  

Жители города намерены обращаться в прокуратуру.

Уважаемые читатели? Как, на ваш взгляд, стоит поступать в таких ситуациях? Что важнее: комфортное жильё или историческое наследие? Пишите в комментариях!


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Тэги: общество михаил климов
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