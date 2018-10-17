Новый стандарт защиты семян кукурузы!

17.10.2018 09:00 334

Успешные российские сельхозпредприятия используют семена кукурузы, обработанные в заводских условиях. За фунгицидную защиту «отвечает» препарат МАКСИМ® XL, однако на смену ему приходит новый продукт!

Что подтолкнуло компанию «Сингента» к созданию нового фунгицидного продукта, в чем его преимущества? Будем разбираться вместе.

Долгое время МАКСИМ® XL был мировым стандартом предпосевной защиты семян кукурузы. Но ресурсосберегающие технологии, ранние сроки сева, плохая заделка растительных остатков привели к ухудшению фитосанитарной ситуации. Беспокойство вызывает повсеместное распространение фузариозных грибов, которые являются источником микотоксинов в зерне. Они опасны для людей и сельхозживотных, поэтому инфицированный урожай подлежит уничтожению.

Чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля, «Сингента» вывела на рынок МАКСИМ® КВАТРО. В его состав входят действующие вещества из разных классов и с различным механизмом действия: флудиоксонил, мефеноксам, тиабендазол и азоксистробин. Это дает высокую эффективность и сводит на нет риск развития устойчивости к препарату.

МАКСИМ® КВАТРО полностью блокирует распространение и развитие почвенной и семенной инфекции. Среди болезней, которым он не оставляет шанса, — альтернариозная, гельминтоспориозная, питиозная корневые гнили, плесневение семян и др. МАКСИМ® КВАТРО также препятствует развитию фузариоза.

Кроме того, новый продукт оказывает антистрессовое действие на кукурузу. Аграрии получают равномерные дружные всходы независимо от сроков сева и погодных условий.

Но не только патогены наносят ущерб кукурузе. С каждым годом проблема почвенных вредителей становится более актуальной. Сочетание препаратов МАКСИМ® КВАТРО и ФОРС® ЗЕА гарантирует всестороннюю защиту растений, когда они находятся в наиболее уязвимой фазе развития.

Появление МАКСИМ® КВАТРО — большой шаг навстречу повышению количественных и качественных характеристик урожая, наращиванию экспортного потенциала и росту рентабельности!

Получить подробную информацию о продукте и задать интересующие вопросы

о МАКСИМ® КВАТРО вы сможете на вебинаре 30 октября в 11:00 UTC+3

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