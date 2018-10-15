Туберкулёзники держат в страхе целый посёлок

В понедельник, 15 октября, на заседании областного правительства обсудили ситуацию в посёлке Восход Жуковского района. Как оказалось, пациенты местного туберкулёзного диспансера держат в страхе местных жителей. Они самовольно покидают учреждение, покупают спиртное и распивают его на детских площадках или в лесу. Родители не выпускают детей из дома, да и сами стараются лишний раз на улице не показываться. Замечания больным не делают, поскольку большинство пациентов имеет уголовное прошлое.
Ситуацию прокомментировал министр здравоохранения Калужской области Константин БАРАНОВ:
- Это большая проблема. Это учреждение предусматривалось, как санаторий. Забор не достроен около реки. Вот эти озорники, которые там находятся по полтора года, они через воду даже как-то просачиваются. Мы у них забрали одежду, тем не менее они в больничной одежде везде просачиваются.
Баранов рассказал, что по закону, если пациент нарушает больничный режим, его могут перевести в учреждение закрытого профиля. Но подобных учреждения для туберкулёзников ни в нашей области, ни в нашей стране нет, исключение сделали только для тех, кто сидит в тюрьмах.
Министр сообщил, что в бюджете 2019 года заложено 3,5 миллиона на достройку забора.
- Мы усилим контрольно-пропускной режим. Но мы не имеем права ограничить их свободу, они имеют права выхода. По большому счёту-то они не нарушают: где-то в лесу сидят, не шумят, не бьют никого. Как бациллоносители они опасности особой не представляют, потому что мы стараемся с активной формой туберкулеза больных держать в другом учреждении, - добавил Баранов.
- Не надо доводить население до взрыва, - призвал председатель Законодательного собрания Калужской области Виктор БАБУРИН.
Первый заместитель губернатора Дмитрий ДЕНИСОВ предложил проработать вопрос с закрытием магазина, торгующего спиртным. А собственнику выделить помещение в другом месте.
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