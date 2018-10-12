В Калуге впервые прошёл детско-родительский инклюзивный фестиваль «Мы есть».

Поначалу они ведут себя осторожно — видно, что стесняются. Улыбки на лицах хоть и заинтересованные, но ещё робкие. Неловкости становится меньше, когда ребятам дарят небольшие, но приятные подарки — воздушные шарики и браслетики с жизнеутверждающей надписью: «Верим в каждого!» Этот слоган, по сути, стал и девизом первого детско-родительского инклюзивного фестиваля «Мы есть», который состоялся в нашем городе в конце сентября, и напутствием каждому его участнику. Как показывает жизнь, вера в себя — именно то, чего не хватает многим из них больше всего.

В начале пути

Организатором фестиваля выступил Калужский благотворительный фонд «Волонтёры — детям». Мероприятие стало частью большого проекта по оказанию комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Он реализуется на средства президентского гранта. Участниками программы стали более 80 детей в возрасте от 2,5 до 17 лет.

— Совместно со специалистами мы выстраиваем для каждого ребёнка его индивидуальный маршрут адаптации, который будет эффективен именно для него, — говорит исполнительный директор благотворительного фонда «Волонтёры — детям» Екатерина КАРАТАЕВА. — Ребята занимаются на базе нашего центра реабилитации «Попутный ветер», где для них предусмотрено несколько студий: телесной терапии, дефектологии и логопедии, арт-студия. В кулинарной студии дети под руководством педагогов учатся готовить, в швейной студии — шить. Эти занятия способствуют формированию у ребят различных навыков, например самообслуживания. Но одна из главных наших задач — социализация детей. Для этого и задумывалось проведение как можно большего количества инклюзивных мероприятий. Например, у нас было несколько пешеходных, выездных экскурсий. Самое главное для этих ребят — общение. Массовый стереотип прошлых лет — то, что они должны либо сидеть дома, либо находиться в специализированных учреждениях. Но во всём цивилизованном мире практика инклюзии существует более 40 лет. Мы этот процесс только начали, и идёт он небезболезненно. Но иного выхода у нас нет, потому что таких детей с каждым годом становится всё больше и жить в изоляции они не могут. Такие мероприятия, как наш фестиваль, позволяют привлечь внимание общества к этой проблеме, воспитывают гуманное отношение и терпимость к людям с ограниченными возможностями здоровья.

Разные мы

— Я лев Бонифаций! — кричит 10-летний Влад, прикладывая к лицу только что собственноручно сделанную маску.

В рамках фестиваля работало сразу несколько творческих площадок, где ребята могли что-то смастерить.

— Мне дали картонку. Мой друг Серёжа подсказал, как сделать бороду, — объясняет Владик. — Потом появилась грива. Получился лев Бонифаций!

— А я сам сделал маршрутку! — хвастается 12-летний Коля, побывавший на мастер-классе «Открытой мастерской». — Я вообще люблю что-нибудь мастерить.

Многие из участников мероприятия проделали долгий путь. Например, несколько мам с детьми приехали на фестиваль из Луганска. До Калуги они добирались больше 10 часов.

— Все дети прошли диагностику в нашем центре, — рассказывает Екатерина Каратаева. — Им выданы заключения, которые помогут и родителям, и сопровождающему группы, специалисту-дефектологу, правильно выстраивать взаимодействие с детьми на базе своего инклюзивного центра.

— Мы приехали из Кирова, чтобы пообщаться с другими детьми, посмотреть, что умеют ребята из других школ. Чтобы взять что-то новое для себя, — говорит заместитель директора по воспитательной работе Кировской специализированной школы-интерната Юлия ВОЛОДИНА. — Но в первую очередь это, конечно, общение. Нашим детям оно очень нужно.

Впрочем, на фестиваль пригласили ребят не только из специализированных учреждений, но и из обычных школ Калуги. Чтобы дети познакомились друг с другом, пообщались, поняли, что мир разный и мы все очень разные, но каждый заслуживает любви и понимания.

Что дальше?

Это тот вопрос, который родители участников проекта благотворительного фонда задают его руководству чаще всего. Ведь срок действия президентского гранта заканчивается 30 ноября.

— Мы подали заявку на получение нового гранта, в которой описали итоги реализации нашего проекта, — говорит Екатерина Каратаева. — Результаты станут известны не позднее 1 ноября. Мы, конечно, надеемся, что продолжение будет.

Напоследок интересуюсь у Екатерины, какое из достижений проекта она считает самым важным лично для себя.

— Поначалу многие родители, приводя к нам детей, не верят, что в их развитии возможен прогресс. «Да ничего у вас не получится!» — говорят они нам. А потом, когда через некоторое время их ребёнок, например, начинает отзываться на своё имя или у него формируется какой-то навык самообслуживания, которого раньше не было, — видишь, как у них загораются глаза. Это самое главное.

Эта статья была опубликована в №41 газеты «Калужский перекрёсток» от 10.10.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.