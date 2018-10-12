На обочине: слепой калужанин полгода прожил на улице

На минувшей неделе фотографии слепого, живущего на улице в Калуге, шокировали пользователей соцсетей. В подписи к фото говорилось о том, что за пьянку мужчину выгнали из Калужского дома-интерната для престарелых и инвалидов. А так как пойти ему некуда, он живёт под окнами интерната – прямо на улице.

Мы решили выяснить, как же дела обстоят на самом деле.

Сначала нам казалось, что отыскать инвалида на пустыре у интерната будет непросто, но его шалаш – первое, что мы увидели, подходя к учреждению. Не обращая никакого внимания на эту странную конструкцию и его жильца, мимо сновали люди. Поскольку живёт на улице инвалид с апреля, местные жители перестали его замечать.

Разнообразный мусор, большую часть которого составляли бутылки из-под алкоголя, валялся вокруг шалаша.

Сам же его обитатель мирно спал на матрасе, укрывшись каким-то тряпьём. Рядом с ним стоял прилично одетый мужчина, который увещевал слепого. Как выяснилось, это психолог дома-интерната.

- Да, я жил в интернате. Меня выгнали оттуда за пьянки, - тихим голосом сказал нам инвалид.

Косматая борода, кепка, длинные волосы, вкрадчивый голос. Сергей РОДИОНОВ, несмотря на весь свой потрёпанный вид, производил приятное впечатление. Может, потому что уж больно похож на путешественника Фёдора Конюхова.

Но внешность оказалась обманчивой. Психолог сообщил, что отличается Сергей довольно буйным нравом.

- Медицинская наркологическая комиссия приняла решение поместить его в специальные условия, - говорит психолог Алексей ГАЛЕНТОВ. – Для того, чтобы оформить документы в спецучреждение, он должен был временно находиться в Центре по оказанию помощи лицам без определенного места жительства. Два раза мы его размещали там, два раза он оттуда сбегал и оказывался на улице. Сейчас наконец-то уговорили вернуться в центр.

- Я согласен, - эхом отзывает Сергей.

- Мы не можем бросить его на улице, это же оставление человека в опасности. Он сам для себя опасность представляет: 4 раза лечился вон там, - психолог показывает в сторону Бушмановки.

В это время Сергей, которому всего-то 56 лет от роду, приподнимается со своего лежбища. Тут же на землю падают буханка и надкусанный батон колбасы.

- Откуда у вас продукты? – спрашиваю я, поднимая с земли колбасу и хлеб

- Приносили, - отвечает слепой.

- Да и наши тоже старались! – говорит психолог, имея ввиду жителей интерната.

- А почему сбегали?

- Делать там (в центре БОМЖ. – Прим. автор) нечего. Думал, сюда опять переселиться.

- Как его можно принять? Психоподобное поведение на фоне алкоголизации. 59 эпизодов за время его жизни. Как пенсию получает, так у него друзья появляются. Такие друзья, которые и морду набьют. Его избивали здесь и грабили. Давай, выползай потихоньку, помогу, - психолог находит обувь инвалида, она вся в чём-то изгваздалась.

- До магазина он прекрасно доходит сам! – говорит Алексей Галентов.

- Коля, помоги ему обуться, пожалуйста, - обращается психолог к подошедшему санитару.

- В начале в больницу отвезём, ему надо здоровье привести в порядок.

- Он был отчислен за многочисленные нарушения ещё в начале апреля, - рассказывает директор дома-интерната Инна КИРЛЮК. – 36 нарушений! Конечно, пил! Мы его два раза отвозили в психиатрическую наркологию. Устраивал пьяные дебоши, кидался на людей с ножами. Как-то ночью выкидывал вещи из окон, бил проживающих. Мы же все добрые, начали его жалеть. Хотя имели право расторгнуть с ним договор и сказать: «Иди куда хочешь!» Он же не лишён дееспособности. Но нам ведь жалко. Стали искать для него учреждение, устроили в центр БОМЖ. Он оттуда сбежал. А директор центра мне и говорит: «У нас не тюрьма, мы не можем держать его насильно!».

Психолог Алексей Галентов и Сергей.

На попутках Сергей возвращался к дому-интернату. Сочувствующие алкоголики построили ему нечто наподобие шалаша. Жалостливые жильцы интерната и местные жители носили еду.

- Я двадцать с лишним лет работаю здесь, в первый раз такое! – говорит медсестра. - Сколько мы с ним бегали, сколько нервов он истрепал.

- У него вся речь – это 10 слов, а дальше – мат! – добавляет директор. - Мы вызвали полицию, стражи порядка сказали, что он свободный человек, живущий в свободной стране, имеет право находиться, где хочет.

Как оказалось, территория, на которой поселился инвалид, дому-интернату не принадлежит.

- Эта территория принадлежала городу, город передал министерству экономики, оно в свою очередь – ГБУ «КОСН», - говорит директор. - А здесь же постоянно вся наркота и алкашня с района собирается – драки, ор, пьянки. Мы теперь и ограждение возле интерната меняем.

Пока мы общаемся, то тут, то там из-за кустов показываются опухшие мужские лица.

Провожать Сергея в центр БОМЖ пришла бывшая супруга Наталья.

- Сначала было всё хорошо, мы поженились А потом он задурил, начал пить. Вместе мы прожили 3 года 8 месяцев. Я за ним очень хорошо ухаживала. Ну, а как с таким жить, что делать? Оставаться под одной крыше для моей жизни было просто опасно!

Наталья старше Сергея на 20 лет. Она его вторая супруга, от первого брака у него есть дочь. Но поскольку её воспитанием он не занимался, женщина не желает ничего о нём знать.

Сотрудники дома-интерната надеются, что их эпопея с Сергеем на этом закончена.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.