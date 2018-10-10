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Радоницу предложили сделать выходным днём в Калужской области

10.10.2018 16:24 10 911 Дмитрий Ивьев
Радоницу предложили сделать выходным днём в Калужской области

В калужском областном парламенте подготовлен законопроект об объявлении на территории нашего региона Дня поминовения усопших (Радоницы) нерабочим днем. В среду, 10 октября, об этом рассказали в пресс-службе Заксобрания.

Радоница всегда приходится на вторник – через 9 дней после Пасхи. И если этот день не совпадает с майскими праздниками, православные верующие не могут посетить кладбище.

Первым поддержал эту инициативу митрополит Калужский и Боровский Климент. На адрес парламента и губернатора также пришли письма от жителей и общественных организаций. По сообщению Заксобрания, в целом люди выступают за принятие такого закона.

- Многие семьи, получив возможность посетить храмы и кладбище на Радоницу, смогут постепенно отказаться от неверно сложившейся традиции ездить на погост на Пасху, и смогут полностью посвятить все свое время празднованию этого величайшего для всех христиан Дня, - считают в парламенте.

Обсуждение этого законопроекта ещё будет продолжаться.

Отметим, что в соседней Беларуси Радоница является выходным днём. В 2019 году она придётся на 7 мая, а в 2020 - на 28 апреля.

В Калужской области предложили сделать День поминовения усопших выходным. А как вы к этому относитесь?

 Голосование заканчивается 24/10/2018


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Тэги: общество праздник
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