Калужан заманивают в московские СИЗО

В следственных изоляторах Москвы не хватает надзирателей. В среду, 10 октября, об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана МЕЛЬНИКОВА.

- Зачастую один надзиратель должен контролировать три-четыре этажа, - отметил он. - Когда мы приходим проверять СИЗО, то минут 20 ищем надзирателя по этажам, чтобы двери в камеры открыть. И это еще при том, что московские СИЗО переполнены более чем на 20%, что означает двойную нагрузку на сотрудников изоляторов.

По данным УФСИН Москвы, в настоящее время общий некомплект сотрудников составляет 11,9%. В самом ведомстве ситуацию связывают с низким уровнем зарплат. К примеру, прапорщик с выслугой 10 лет получает 35 тысяч рублей в месяц. Новички – ещё меньше.

Соглашаются на такие зарплаты только жители соседних областей. В том числе и Калужской.

- В УФСИН Москвы нас заверили, что ведут работу по поиску работников и через военкоматы, и через биржи труда, пытаются распространять информацию об имеющихся вакансиях по другим каналам, но желающих работать в СИЗО очень мало, - рассказал Мельников. - В основном это жители близлежащих к Москве регионов: Рязань, Тула, Владимир, Калуга. Москвичей можно по пальцам пересчитать.

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