Четыре бесхозных кладбища нашли под Калугой

В Ферзиковском районе прокуратура обнаружила бесхозные кладбища. О результатах проверки в ведомстве рассказали во вторник, 9 октября.

Захоронения расположены рядом с посёлком Дугна, деревнями Вишняково, Троицкое и селом Дупли.

- Территории санитарно-защитной зоны кладбищ не спланированы, не благоустроены, не озеленены, не предусмотрена стоянка для автотранспорта. Там нет урн, мусор складируются на земле, - подчёркивают в прокуратуре Калужской области. - В реестре муниципального имущества земельные участки под кладбищами не значатся, их межевание не проводилось.

Прокуратура потребовала от районной администрации привести кладбища в порядок. И суд исковые требования удовлетворил. Решение, правда, пока не вступило в силу.

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