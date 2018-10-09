Опубликованы фото женщин, которые сразятся за титул «Миссис Калуга»

В третий раз в нашем городе пройдёт конкурс «Миссис Калуга». Самую обаятельную и привлекательную выберут среди замужних мам. Почти из сотни претенденток по итогам кастинга было отобрано 13 участниц, но до финала дойдут только сильнейшие! Он запланирован на март 2019 года.

Организаторы конкурса на официальной страничке «ВКонтакте» представили участниц.

Ирина ЕЛИСЕЕВА.

- Мне 21 год и к этому моменту у меня есть все то, что нужно для абсолютного счастья: любящий муж, сыночек (9 месяцев), здоровые родители и замечательные друзья. Я очень простая, открытая - без пафоса и масок - и окружаю себя такими же людьми! - рассказывает о себе Ирина.

Яна МИТИНА:

- Мне 35! Довольна собой не потому что красива, восхищаюсь красотой вокруг. Живу так, чтобы ни о чём не жалеть. Выбираю ту дорогу, на которую меня толкает моё желание. Я фанатка своего мужа и прекрасных детей. Иду всегда за своей мечтой, и вот я здесь, на конкурсе!

Светлана НИЖНИК:

- Мне 33 года, замужем, мама двоих детей. Саморазвитие и нежелание стоять на месте двигают к цели - быть любящей, женственной и самодостаточной.

Ангелина МАРКИНА:

- Мне 28 лет. Я мама замечательного сына, которому ровно годик! Любимая жена любящего мужа!

Ирина МАТВЕЕВА:

- Мне 27 лет! Замужем, люблю и любима! Мама троих деток! Домохозяйка и начинающий дизайнер!

Нина КОЛЕСНИКОВА:

- Мне 30 лет. Я мама маленькой непоседы Вари. Люблю свою семью, ценю близких для меня людей. Я открытый, веселый с активной жизненной позицией человек, стремящийся узнавать и познавать что-то новое, экспериментировать и творчески расти. Поэтому я здесь.

Анастасия МОСИЧКИНА:

- Мама двух замечательных парней, вечный генератор идей и проектов, всегда в движении. Люблю спорт, приключения и путешествия. В нашей семье день проведенный дома - день, прожитый зря. Безумно люблю детей, поэтому по профессии я педагог-психолог. Друзья называют меня вечный студент - мне постоянно надо чему-то учиться, самореализовываться. Обожаю интеллектуальные игры, спорт, танцы, немного пою. Вечный романтик, люблю созерцать прекрасное, участвую в социальных проектах. Живу по принципу: всё, что ни делается - всё к лучшему. Да, я самая взрослая участница конкурса, мне 38 лет. Тем интереснее! Хочу на своем примере показать женщинам, что жизнь после 35 только начинается.





Наталья СОБОЛЕВА:

- Я мама без отпуска - в декрете. Мне 18, по паспорту - 28. Искусство, сцена, закулисье мне знакомы с пелёнок, по праву могу сказать, что у меня самая творческая семья в Калуге! Моя семья для меня - самая большая ценность в жизни, а самое главное наше произведение искусства - наш малыш, ну и, конечно, на одном творении я останавливаться не планирую! Я долго сомневалась, участвовать в «Миссис Калуга» или нет, подавать ли заявку? Ведь, как говорится, пока все стояли в очереди за красотой и длинными ногами, я стояла в очереди за колбасой! Но почему бы и нет?

Евгения ДРАГАНЧУК:

- Мне 29 лет. Я мама прекрасной дочки Мирославы, жена надежного мужа Андрея. Руководитель молодого и дружного коллектива. Добра, открыта и энергична. В свободное время люблю готовить с дочкой.

Виктория ЛЫСЕНКО:

- Мне 32 года. Счастливая мама 12-летнего сына Максима и жена. Работаю в сфере торговли - в отделе продаж. Считаю, что женщина должна самореализоваться. Я люблю жизнь и знаю, что это взаимно. Жизнерадостная, открытая, искренняя, целеустремлённая. Оптимистка, уверена, что всё нужно делать с улыбкой. Верю, что добро всегда побеждает зло. Ценю настоящую дружбу, люблю животных и, конечно, общение с интересными людьми. Мои девизы по жизни: не можешь изменить ситуацию, значит измени к ней отношение; и всё, что ни делается - все к лучшему!

Ольга ТРОФИМОВА.

- Не люблю говорить про возраст. Мне 31 год, но остановилась я где-то на 20. Замужем. Очень люблю детей, у меня их двое: сыночек и непоседливая дочка - мой маленький босс. Я позитивный, жизнерадостный, открытый человек. Для меня жизнь - это постоянное движение! Люблю танцевать, путешествовать, проводить время с детьми и мужем, пробовать что-то новое и неизведанное.

Вера РУМПЛЕР:

- Любимая жена своего мужа Мартина и мама двух дочек Варвары (11лет) и Софи (4 месяца). Люблю общаться с интересными людьми и открывать для себя что-то новое. Спокойствие и релакс - это не для меня. Люблю удивляться и удивлять. Я очень открытая, добрая и отзывчивая. К любому начинанию отношусь с большой ответственностью. В свои 33 года успела поработать в цирке, казино, ресторане, управленцем в сфере торговли. Теперь я педагог по эстетической гимнастике. По жизни иду с оптимизмом! Мое кредо: что нас не убивает - делает нас сильнее.

Елена МОЛОНОСОВА:

- 32 года, замужем. Увлечения: секс, наркотики, рок-н-ролл (шутка), но в каждой шутке есть доля шутки. Детей у нас четверо, вот и первая доля правды из шутки. Позитив, добро и честность - именно те составляющие, которые позволяют получать удовольствие от жизни, вот и второй момент . Танцы - это мечта, пусть ей суждено будет сбыться! И запомните: не может быть так плохо, что б не могло быть еще хуже! И жизнь сразу заиграет красками!

Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? Ирина ЕЛИСЕЕВА Яна МИТИНА Светлана НИЖНИК Ангелина МАРКИНА Ирина МАТВЕЕВА Нина КОЛЕСНИКОВА Анастасия МОСИЧКИНА Наталья СОБОЛЕВА Евгения ДРАГАНЧУК Виктория ЛЫСЕНКО Ольга ТРОФИМОВА Вера РУМПЛЕР Елена МОЛОНОСОВА Голосование заканчивается 23/12/2018