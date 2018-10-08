«Бивни мамонта», перуанские огурцы и варенье из баклажанов

Чем удивляли участники XXII областного смотра-конкурса среди ветеранов на лучшее личное подсобное хозяйство, садовый и огородный участок, который проходил в Бабынино.

Из года в год представители ветеранских организаций со всех концов нашей области собираются в Калуге. На этот раз организаторы решили отойти от традиции и подвести итоги конкурса за пределами региональной столицы — в Бабынино.

— Каждый год теперь будем проводить конкурс в одном из районов, — рассказал заместитель председателя Калужского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Анатолий ИСАЧЕНКО. — В следую­щий раз можно будет не только посмотреть на результаты труда наших ветеранов, но и приобрести саженцы, семена, какие-нибудь дачные излишки.

Итоговая выставка прошла в тёплой атмосфере, дачники угощали своими консервами, пирогами, домашним творогом, брынзой, шашлыками, обменивались семенами и секретами хорошего урожая.

Овощные цукаты

Любовь СТЕПАНОВА из Козельского района вместе с семьёй обрабатывает 62 сотки!

— Хозяйство у нас небольшое: поросята, куры да пчёлы, — говорит женщина. — А так мы занимаемся и цветами, и овощами — баклажанами, перцами, огурцами, помидорами. Растения «сидят» как в открытом грунте, так и в трёх теплицах — самодельной и в двух поликарбонатных. В качестве подкормки используем только навоз.

У нас настоящий аптекарский участок, выращиваем много лекарственных растений и трав. Например, барбарис — чрезвычайно полезный кустарник, в его ягодах много витаминов и органических кислот. Мы их употребляем и в свежем, и в сушёном виде. Ягоды незаменимы при приготовлении плова, они придают приятный вкус компоту. Есть у нас и лимонник китайский — великолепное жаропонижающее средство, с ним получается и невероятно вкусный чай.

Конечно, у нас есть и мята, и мелисса, и шалфей, который прекрасно помогает при ангине, и душица — успокаивающее средство.

Перед домом растёт виноград «изабелла». Есть хороший яблоневый сад. В нём, наряду с деревь­ями, которые сажали ещё наши родители, живут и совсем молоденькие растения.

С ранней весны до поздней осени мы трудимся не покладая рук. В этом году результат порадовал: собрали изумительный урожай помидоров, хорошую картошку. В целом, всё уродилось.

Из овощей даже делаем цукаты. Для этого нарезаем свёклу, тыкву, морковь небольшими кусочками, варим сахарный сироп, в который на сутки закладываем овощи. Когда они хорошенько сиропом пропитаются, отправляем в дур­шлаг, высохли — можно есть.

На калужской земле прекрасно растут грецкие орехи.

Полезный барбарис.

Экзоты со всего света

Овощи экспериментатора из Обнинска Татьяны ЦМИЛЬ стали настоящим украшением выставки.

— Я люблю выращивать что-то новое, необычное, — призналась дачница. — Мне нравится показывать те растения, о которых немногие знают. В этом году я привезла серию необычных огурцов. Так, «трихозант» по вкусу напоминает незрелый арбуз. Плоды маринуют, едят свежими, варёными. «Кивано» — обычный огурец, у него только более сочный и нежный вкус с нотками киви, «мамордика» — тоже огурец, когда она созревает, то раскрывается, как цветок. А ещё она обладает лечебными свойствами: понижает давление, повышает гемоглобин. А перуанский огурец хорош для фарширования. Внутри он полый, его разрезают и добавляют любую начинку. «Люффу» используют как мочалку, для этого её высушивают и отшелушивают. Молодые растения едят как огурцы.

Когда я приобретаю новое растение, то сначала пробую вырастить его в теплице, только потом — в открытом грунте. Все эти непривычные огурцы неплохо растут на улице. В этом году впервые вырастила в открытом грунте «люффу».

Когда я отправляюсь в путешествие, то обязательно заглядываю в семенной магазин и всегда привожу что-то интересное. Вот и перуанский огурец у меня из Перу.

У меня всего 6 соток, весь участок разработан, лужаек нет. Растут и дыни с арбузами. На улице вырастила батат. Хотя и картофель тоже очень люблю. Под него отведена всего одна сотка. Каждый сорт подписан — везде висят бирки. У меня было 42 сорта картофеля, на следующий год оставила только 27: те сор­та, которые в этом году не дали урожая, хотя год картофельный, выбросила. А самые мои любимые сорта — «эльмундо» и «спунта».

После того, как урожай собран, я высаживаю сидераты, чтобы обогатить почву полезными питательными веществами, Весной по участку вразброс раскидываю нитрофоску, потом золу.

Экспериментатор Татьяна ЦМИЛЬ.

«Мамордика» — это огурец, хотя внешне растение больше похоже на цветок.

Так выглядит огурец «трихозант».

Варёные помидоры

Семья Бруй из села Любунь Спас-Деменского района успевает и за огромным участком следить, и большое хозяйство держать — коров, кроликов, кур.

— У нас до сих пор плодоносит клубника. Из-за погодных условий снова зацвёл сорт «садко», — говорит Ольга БРУЙ.

Женщина привезла на выставку не только растения, но и заготовки. Среди традиционных консервов нашлось место для варенья из томатов и баклажанов.

— Мне нравится варенье из помидоров, оно всегда такое нежное выходит, — рассказывает Ольга. — У него вкус лимонный получается. Помидоры режешь, сок сливаешь, а сами томаты отправляешь ненадолго в морозилку, затем варишь, как обычное варенье, в несколько приёмов, главное, чтобы томаты не разварились. А какое вкусное варенье получается из баклажанов! Порезать баклажаны на четвертинки, замочить часа на два в воде — в литре воды развести столовую ложку питьевой соды. Затем промыть, немного поварить не доводя до кипения (минут 5), дать остыть, потом ещё минут 30 поварить, в конце можно добавить грецких орехов, корицы, гвоздики. То, что это варенье из баклажанов, никто по вкусу не догадается.

На участке семьи Бруй растут яблони, груши, ремонтантная малина, пряные травы и, конечно, овощи.

— У нас много сортов картофеля, среди них могу отметить «утро». Из-за того, что у растения листья опушены, колорадский жук его практически не трогает, — говорит Ольга. — Есть у меня и «пушистый» томат «шахерезада».

Действительно, кожица томата покрыта небольшими ворсинками. А рядом с ним два крупных полосатых томата — красный и зелёный — «амурский тигр».

— Это томат «мещанская начинка», тоже довольно интересный, своим внешним видом похож на болгарский перец. Его используют именно для того, чтобы фаршировать. Сорт «пальмира» подходит для засолки. Он хорошо лежит. «Новогодний» поспеет как раз к Новому году, сейчас он безвкусный.

Центральное место в экспозиции Ольги занимает огромная «лагенария».

— Пока она молодая, её используют в пищу как кабачок. Причём необязательно срезать весь плод, достаточно отрезать от него нужный кусок, «ранка» подсыхает и растение развивается дальше.

А ещё мы привезли спаржу, небольшие тыквы, ремонтантную малину. Огурцы, томаты подкармливаем, конечно, благо, что у нас есть свои удобрения. От фитофторы обрабатываем сывороткой, химикаты стараемся применять до появления завязи, но в этом году они и не понадобились. Главное — поливать томаты пореже и хорошо проветривать, это лучшая профилактика от фитофтороза.

Трудолюбие семьи Бруй поражает.

— Работать у нас негде, деревня есть деревня. А детей учить надо! Вот мы и трудимся, — говорит Ольга.

Экспозиция Ольги БРУЙ.

«Пушистый» томат «шахерезада».

«Бивни мамонта».

Всё спорится

Настоящими тружениками села оказалась и семья Барановых из деревни Зудна Ферзиковского района. С раннего утра семья ухаживает за скотиной и огородом.

— Время на мои любимые цветы могу найти только ночью, — признаётся Лариса БАРАНОВА. — У меня растёт множество цветов, особенно я люблю розы. Их надо и обрезать, и обрабатывать от вредителей и болезней. А чтобы они хорошо перезимовали, — подкормить суперфосфатом и калийной солью.

Возле дома семьи Барановых — 23 сотки. Посажено 35 декоративных деревьев и кустарников, разбит большой плодовый сад, есть несколько сортов винограда.

Но их основной участок — 32 сотки — засажен картофелем.

— Мне нравится картофель «невский», «иван-да-шура», «метеор» тоже очень вкусный — жёлтый, разваристый. Все наши посадки мы подкармливаем навозом. У нас же безотходное производство: коровы, куры, утки, поросята. Обратите внимание на баклажан «бычий лоб». Один плод весит больше килограмма. Правда, на кусту всего 1–2 растения. Сорт очень нежный, вкусный.

Кстати, в деревне Зудна ежегодно проходит своя садово-огородная выставка. И в следующем году мы обязательно сделаем о ней репортаж.

Настоящая труженица Лариса БАРАНОВА.

Композиция из помидоров.

Эта статья была опубликована в №40 газеты «Калужский перекрёсток» от 03.10.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.