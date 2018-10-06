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Турецкие могилы в Калуге

06.10.2018 21:30 0 388 Алексей Урусов
Турецкие могилы в Калуге

Рядом с Хлюстинской больницей (за перекрёстком улиц Никитина и Болдина) находилось небольшое кладбище. Калужане прозвали его «Турецкие могилы». Здесь погребали турок, умерших в плену в 1878–1879 годах, а затем и в Первую мировую войну.

Недалеко от больницы, восточнее корпусов, находилось ещё и холерное кладбище. В 1813 году по Калуге прокатилась «заразная горячка» (сыпной тиф) из-за большого количества в лазаретах раненых солдат. Прозвали его с 1830 годов ещё и Хлюстинским (ныне — район улицы Болдина ближе к речке Киёвке).

Захоронения здесь начались ещё в 1809 году, когда открылись Хлюстинские богоугодные заведения. Перед Второй мировой войной кладбище решили уничтожить и обустроить на его месте большой городской парк. Однако с 1940 годов от этой идеи отказались. Микрорайон застроили частными многоэтажными домами и гаражами. Вырос спичечно-мебельный комбинат «Гигант». Построили детскую спортивную школу «Юность». Как рассказывали старожилы, все улицы восточнее улицы Горького проложены прямо по кладбищу. Весь район «Спички» в буквальном смысле стоит на костях. До сих пор при производстве земляных работ попадаются кости и черепа. Жители частных домов по улицам Белинского, Восточной, Постовалова, Матросова выращивают овощи прямо над могилами. Кладбище было крупнейшим в Калуге, там были похоронены солдаты 1812 года, военнопленные турки, священнослужители и многие тысячи простых горожан.

Вот как описывает в своих дневниках место захоронения пленных турок священник Иоанн Зарецкий: «17 марта 1892 года. В 12 часов туман рассеялся и весеннее солнце сильно топило рыхлый снег. Я отпевал и провожал на больничное кладбище некого Илию. С высоты неба лились горячие лучи солнца и первая заливная песнь жаворонков, их весенний хор. Наша процессия следовала мимо небольшого участка земли, прилегающего к пороховым погребам, обнесённого канавой и замощённого буграми могил. На мой вопрос: «Что это?» — псаломщик ответил, что это турецкие могилы. Лежат бедные османы безвестно для своих семейств на чужой стороне, не слышат пения весенних птиц, не радуются весне, а на родине, может быть, ещё помнят о них».

В 1877 году в Хлюстинской больнице лечили 918 турецких пленных.

Во время Первой мировой войны Калугу снова наводнили интернированные турки. Осенью 1914 года беднейшие из них были истощены и зашивлены. В их казармах и квартирах было грязно, на полу валялись отбросы пищи. Так, на улице Георгиевской в доме княгини Вяземской заболели 75 турок. Болезнь сопровождалась жаром и слабостью. Началась эпидемия сыпного тифа.

Для больных в районе Хлюс­тинской земской больницы построили два деревянных барака, «турецкую» больницу, дезинфекционную камеру, баню и прачечную. Газета «Калужский курьер» в статье «Турок моют» тогда писала: «Машинка после стрижки 2–3 человек приходит в совершенную негодность. Из бани турки выходили в русских меховых шапках, молескиновых пиджаках, чистеньких лаптях и выглядели смуглыми черноокими красавцами неопределённой расы весьма оригинального вида».

За год в Калуге скончались почти 300 турецких поданных. Хоронили их на специальном участке при Хлюстинской больнице. Городскому бюджету лечение и погребение турок обошлось в 5 тысяч рублей.

Хлюстинская земская больница. Фото начала XX века.

Эта статья была опубликована в №40 газеты «Калужский перекрёсток» от 03.10.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.


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Тэги: общество
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