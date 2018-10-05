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Героев сказок калужанка воплощает в куклах

05.10.2018 21:30 1 250 Татьяна Светлова

У кукол Марины ОВЧАРЕНКО всегда есть какая-то своя история, интересный сюжет, даже философия. Вот, например, улыбающийся человечек в средневековом наряде и шутовском колпаке с горой башмаков… Петрушка? Полишинель? И при чём тут башмаки?

— Это Тиль Уленшпигель, герой одноимённого произведения немецкого писателя Эриха Кёстнера. Не бойтесь, его можно взять в руки, — говорит Марина. — Сначала Улен­шпигель появился в народных легендах. А позже истории про него легли в основу произведений многих европейских авторов, не только Эриха Кёстнера. Улен­шпигель— остроумный весельчак, постоянно придумывающий  разные шалости. Ходил он в красном одеянии и дурацкой двухвостой шапке. Вокруг него неспроста много башмаков: в одной из историй рассказывается о его проделках с ними. Однажды Тиль попросил горожан снять левые башмаки, пообещав показать что-то интересное. Те удивлённо пожимали плечами: «Зачем ему это нужно?» А Уленшпигель натянул между домами канат, взобрался на него с кучей башмаков и, когда дошёл до середины, швырнул их вниз. Люди кинулись искать свою обувь, а так как ботинки у них были одинаковые, все переругались и передрались. Так Улен­шпигель отомстил за то, что горожане хохотали над ним, когда он упал с каната в воду.

«Читаем вместе на ночь»

Дома у Марины — огромная библиотека сказок. И семья постоянно её пополняет, покупая новые книги, привозя их из путешествий.

— Самые любимые сказки — английские, где много мистики и волшебства. Они так захватывают — не оторваться! У меня двое детей: дочке  — 21 год, она художник, учится в Санкт-Петербурге, будущий реставратор, сыну — ­12 лет. У нас есть традиция: когда мы собираемся дома все вместе, то читаем вслух сказки, часто — на ночь. Кто-то берёт с полки книгу, открывает её, начинает читать, перелистывая страницы, а все остальные слушают. Для меня сказки —источник вдохновения.

Увидела в журнале

По специальности Марина — преподаватель истории. Кукол начала делать 12 лет назад — из интереса, а потом это стало её основным занятием.

— Как-то листала интерьерный журнал, тогда они были очень модны, и увидела работы немецких авторов. Думаю: «Дай попробую». Муж и дети меня поддержали. Я не училась у кукольных мастеров, всё осваивала сама по книгам. Первой сделала «Даму с зонтиком». Ой, жуть жуткая получилась! Но до сих пор это моя самая любимая кукла. Что-то серьёзное делаю редко. Мне интересны сказочные персонажи, потому что они отражают множество граней человеческого характера. Наверное, всё это идёт из детства, из потаённых уголков души. Как-то я была на выставке авторских кукол, и туда пришёл мужчина с ребёнком. Он пришёл только потому, что нужно было скоротать время. А когда уходил — плакал, настолько какая-то кукла затронула его сердце.

Не игрушка и не сувенир

— Все работы сделаны из папье-маше. Не обходится и без самозатвердевающих масс. Ткани подкрашиваются, тонируются. Это необходимо для того, чтобы создавалось впечатление, что кукла этот костюм носила всё время, что она в нём живёт. Костюм — это продолжение и завершение образа. Нет случайных деталей в наряде. Если обратить внимание, то волосы у кукол тоже из разных материалов. Про смысл, который я вкладываю в свои работы, могу говорить очень долго. Авторская кукла — не игрушка, не сувенир. И не просто украшение интерь­ера. Это зеркало души. Кукла и человек, кукла и интерьер должны сливаться, дополнять  друг друга.

В голландских мотивах

— Если придёте ко мне в гости, кукол вы не увидите. Они очень быстро от меня «уходят». Осталось только несколько, их любят мои дети, да и то они всегда с ними, а не со мной. Есть задумка на будущее — голландская тема. Недавно я была на выставке в Амстердаме, и мне очень понравились голландские национальные костюмы. Это — в планах на ближайшие месяц-полтора.

«Тиль Уленшпигель».

«Сказочник со сказками» и «Любимая игрушка».
— Однажды я увидела афишу, на которой была изображена марионетка в красивом льняном платье. Захотелось создать что-то похожее.

«Сверчок». В нём можно увидеть просто сказочное насекомое, а можно разглядеть человека, который любит читать книги.

Работа «Вдохновение» для выставки «Греко-петербургские мифы». Необходимо было представить петербуржца в образе древнегреческого персонажа.  Сколько же было перечитано мифов! В этой кукле как бы соединились питерский художник и бог сна Морфей. Художник уснул возле мольберта. Рука его опирается на чёрный мак — символ Морфея.

«Дриада» — дух леса.

Эта статья была опубликована в №40 газеты «Калужский перекрёсток» от 03.10.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.


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Тэги: общество
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