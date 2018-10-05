Как сложились судьбы богатых семей нашего города

До революции часть улицы Ленина — от Концертного зала до Кирова — называлась Московской. Жили здесь в основном мещане и купцы. Самыми знатными были Раковы и Домогацкие.

Новоселье отпраздновали в апреле

В самом центре Калуги, на пересечении улиц Ленина и Кирова, стоит дом, который когда-то принадлежал семье крупного калужского купца. Построил его Пётр Степанович Раков. Домов у этой семьи было несколько — например, на улице Театральной, там, где сейчас — калужский Арбат. Ещё один особняк стоял недалеко от того места, где находится горуправа, — деревянный, но на каменном основании. Построен он был в стиле ампир — с арками и декоративными колоннами. Но, к сожалению, эти красивые дома не сохранились.

Разбогатели Раковы в конце ХIХ века, а до этого были торговцами средней руки. В 1869 году родился Пётр Степанович Раков. Он с детства помогал родителям — работал в магазине. Закончил городское училище. Потом ушёл служить в царскую армию. А когда вернулся, женился на своей ровеснице Надежде Завериной — дочери калужского хлеботорговца и владельца трактира на пристани Василия Максимовича Заверина. В семье родились дети: Варвара, Владимир, Зинаида, Софья и Николай, в будущем — известный композитор.

В начале ХХ века Пётр Раков решает обзавестись новым домом. И строит его не на пустом месте. Ещё в конце XVIII века там стоял двухэтажный особняк с колоннами, флигелем и небольшим садом, принадлежавший купцам Шемякиным. Позже он много раз продавался. Среди его владельцев были вице-губернатор Фёдор Пушкин, губернский прокурор Александр Степанов. В какое-то время его, видимо, приобрели Раковы. Особняк они снесли и возвели огромное новое здание. Работы начались в 1908 году, а освящение дома и новоселье состоялось 17 апреля 1911-го. Гостям разослали приглашения. И, так как хозяева почти не пили спиртного, все приходили поздравлять их с тортами. Сладостей набралось столько, что Раковы угощали друзей и знакомых, а кладовки всё равно были переполнены.

Дом же был роскошный. На первом этаже с высокими потолками располагался магазин. Там стоял аквариум, где плавали экзотические золотые рыбки. На втором этаже жила семья Раковых. Был здесь зал, где периодически заседали представители городской Думы. Имелся даже телефон. После революции 1917 года Пётр Степанович добровольно отдал дом и ценности государству, а сам стал работать в бывшем своём магазине продавцом. Но в 1932-м его выслали в Архангельскую область, где в 1944 году он скончался.

Пётр Степанович был человеком честным и порядочным, всегда хорошо относился к работающим у него людям. Кроме того, он открыл для калужан бесплатную библиотеку. За это Раковых очень уважали в городе. И даже в советские времена, когда в этом доме был «Детский мир», старые калужане говорили: «Пойдем к Ракову».

Передавали от отца к сыну

Через год после того, как Раков начал строить свой знаменитый дом, в начале той же улицы, недалеко от Московских ворот, купец второй гильдии Александр Домогацкий тоже решает построить дом-магазин. Здание было с торговыми и служебными помещениями и даже с отдельным магазином для сотрудников Сызрано-Вяземской железной дороги. А на втором этаже жила семья купца. Домогацким принадлежали и колбасное заведение, располагавшееся рядом с магазином, и бани неподалеку, на улице Песковской (ныне — ул. Баррикад).

Домогацкие были родом из Тулы. Василий Филиппович Домогацкий до конца жизни считал себя тульским мещанином. Он переехал в Калугу в 1870 годы. Здесь 5 ноября 1873-го венчался с вдовой Пелагеей Алексеевной Петелиной. Василию было 32 года, его супруге — 24. Пелагее от прежнего супруга и достались бани. Она была женщиной предприимчивой и отлично вела дела. В браке рождаются трое сыновей: Александр, Павел и Николай. Василий Филиппович был отличным коммерсантом и занимался общественной деятельностью — был гласным городской Думы, председателем Городского сиротского суда и членом Калужского уездного податного присутствия, действительным членом Совета попечительства церкви Иоанна Предтечи. Умер он 22 июля 1903 года в возрасте 62 лет от кровоизлияния в мозг. При его отпевании присутствовали настоятели практически всех калужских городских церквей. Похоронили Василия Филипповича на Пятницком кладбище.

Семейное дело продолжил сын Домогацких Александр. В 23 года он женился на Лидии Ивановне Любчиковой — 21-летней вдове калужского мещанина Сергея Моисеевича Егорова. У Александра и Лидии рождаются двое детей: Алексей и Валентина. Жили они на Песковской улице в собственном доме. А их магазин находился на улице Облупской (ныне — нижняя часть ул. Театральной), в доме Слёзкина. Торговали дрожжами и колбасными изделиями. Александр, кроме того, работал в Калужском обществе велосипедистов.

В 1913 году Домогацкие переезжают в новый дом и открывают на первом этаже магазин. Александр видит продолжателем своего дела сына Алексея, хотя сам Алексей мечтает стать учёным. Он учится в Калужском реальном училище, любит читать, пишет сатирические стихи, прекрасно танцует и устраивает танцевальные вечера. Но планам семьи не суждено было сбыться: грянула революция 1917 года. Домогацкие срочно уезжают на юг. Капиталы доверяют перевезти партнёру, но тот исчезает вместе с деньгами. Семья оказывается в Армавире без средств к существованию. Алексею удаётся устроиться на работу. В Армавире он знакомится со своей будущей женой — Вартуги Хачатуровной Агабальянц. Семья жила очень дружно. Домогацкие хорошо приняли невестку.

Вернувшись в Калугу, Александр Васильевич переписал всё на сына. Но Алексей вскоре был арестован, имущество — национализировано. При этом семье разрешили остаться в собственном доме. Там у Алексея и Вартуги родилась дочка Нина. В заключении Алексей провел 3 года. Говорить об этом не любил, лишь иногда вспоминал про допросы и пытки, когда их раздетыми выгоняли на мороз.

В 1927 году Домогацких вынудили уехать в Вязьму. Через несколько лет разрешили переехать в подмосковное Кунцево, где жили сёстры Вартуги. Там Домогацкие обустраивают дом, утепляют его, делают завалинку, разбивают клумбы, сажают сирень. Чтобы получить работу, Вартуги пришлось официально развестись с Алексеем, однако они продолжали жить вместе. Алексей с трудом устроился на работу бухгалтером в горкомхоз, а Александр Васильевич до конца своей жизни работал разнорабочим: его никуда не брали. Когда началась Великая Отечественная война, Александр и Алексей Домогацкие подали заявление о вступлении в Красную Армию. Александру отказали. Алексея приняли, однако вскоре демобилизовали по состоянию здоровья. Умер он 4 сентября 1942 года от туберкулёза, ему было 42 года. Александр Васильевич пережил сына на год. А в 1946-м году от онкологии умирает родная сестра Алексея Валентина. Главой рода остается Лидия Васильевна Домогацкая, которая скончалась в 1952 году от инсульта.

Сегодня единственный потомок калужских купцов Домогацких — Карина Владимировна Пас­тернак, внучка Алексея и правнучка Александра Васильевича, — живёт в Израиле. В 2012 году она приезжала в наш город, побывала на краеведческой конференции и рассказала о своей семье.

Николай РАКОВ — композитор, пианист, дирижёр, педагог, народный артист СССР.

1920-е годы. Пётр РАКОВ на отдыхе в Кисловодске.

Алексей ДОМОГАЦКИЙ с женой Вартурги Агабальянц.

Дом-магазин Домогацких.

Александр Васильевич Домогацкий с женой Лидией Ивановной.

Фото из архива Калужского областного музея-заповедника и семьи Пастернак-Домогацких.

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Эта статья была опубликована в №40 газеты «Калужский перекрёсток» от 03.10.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.