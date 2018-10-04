Фотонастроение: вспоминаем лето

04.10.2018 14:22 713

Продолжаем публиковать работы фотографов в рамках нашей рубрики «Фотонастроение». Сегодня представляем снимки калужанки Александры Весниной - финалистки конкурса «Молодые фотографы России 2018».

Вспоминаю последние летние деньки, когда спешила оказаться рядом с природой, погостить в деревне, или спрятаться в крохотном дачном домике на окраине города. Здесь слаще яблоки и проще жизнь.

Размеренность постепенно делала нас тихими, и даже соседские дети, набегавшись за день, задумывались, и искали ответы на свои самые важные вопросы. Мы делали все, что угодно, или не делали ничего.

Разморенные солнцем мы позволяли себе засыпать, провожать друзей, долго беседуя на лавочке у дома, наблюдать бабочек, читать несовременного Грина. Успокоенные, мы не считали минут, а наша жизнь неспешно отражалась в старых дачных зеркалах.

Уважаемые читатели! Увлекаетесь фотографированием? Имеете в своей коллекции интересные фотоистории? Присылайте их нам для публикации в рубрике «Фотонастроение» на электронный адрес ev@kp.kaluga.ru. Гонорар гарантируем!

Александра Веснина, фото автора.