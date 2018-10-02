Бомбардировщики над городом: три авиаполка поднимают в воздух

Лётно-тактические учения Воздушно-космических сил стартовали 2 октября в России в рамках контрольной проверки Вооружённых сил за 2018 год.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в них примут участие стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 из состава трёх авиаполков.

- В них задействованы экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160, Ту-95МС, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 трёх авиационных полков, дислоцированных в Саратовской, Калужской и Мурманской областях, - отметили в военном ведомстве.

К учениям также привлечены самолёты-заправщики Ил-78 из состава отдельного авиаполка дальней авиации. Всего в учении задействовано более 20 единиц авиационной техники, а также до 10 аэродромов на территории Западного, Центрального и Восточного округов.

По планам учений, лётный состав должен отработать перебазирование на оперативные аэродромы, совершить учебные стрельбы, бомбометание и дозаправку в воздухе.

В прошлом году, напомним, бомбардировщики в небе над Калугой во время учений видели многие жители города. В социальных сетях после их пролёта появлялись тревожные сообщения.

Уважаемые читатели! А вы служили в армии? Пишите в комментариях!