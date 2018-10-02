Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью

В среду, 3 октября, в продажу поступает очередной номер «Калужского перекрестка» и традиционно мы будем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

А начнем знакомить вас с новым номером газеты с наших постоянных рубрик: «Экономический обзор недели» и «Новости. Личный взгляд». Также в этот раз у нас премьера рубрики «Даты недели».

В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ в необычной форме знакомит читателей с самыми интересными событиями прошлой недели. Во второй рубрике художница Юлия АГЕНОСОВА делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично её.

Экономический обзор недели

Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей Зайцев: Сегодняшний обзор — необычный. Кроме небольшого вступления, в нём ни одного слова от себя. Только заголовки информагентств — от ТАСС и РИАН до калужских газет и сайтов. Реальность наша настолько сильна, что любые комментарии к ней бессильны. И ведь не скажешь, что прошедшая неделя была какой-то особенно экстремальной. Обычная неделя в череде последних лет. Но мы настолько сжились с нашим экстримом, что уже и не замечаем своего тотального «кафкианства». Словно это и не «Кафка», а родная и понятная с детства «Агния Барто».

Итак, как притчу читаем заголовки. Они и есть притча. О нас и нашей жизни. Весёлая и страшная.

«Россия и Гватемала подписали заявление о неразмещении первыми оружия в космосе». «Актёр Стивен Сигал заявил, что хотел бы стать губернатором Приморья». «Коммунисты отказались выдвинуть Стивена Сигала в губернаторы Приморья». «Флаг России хотят опустить на океанское дно».

«Минтруда откажется от термина «инвалиды». «Госдума ввела уголовную ответственность за увольнение предпенсионеров». «Памфилова предложила недовольным экспертам застрелиться». «Российских чиновников премировали за лайки». «Экс-работница ПФ получала пенсии умерших».

«В Кремле прокомментировали новость о вызове главой Росгвардии на дуэль оппозиционера Навального». «В Госдуме предложили ввести Дуэльный кодекс». «В России можно возродить не только дуэли, но и доносы и ссылку в Сибирь». «Главу «Христианского государства» отпустили под подписку о невыезде».

«Челябинский подросток заплатит 10 миллионов рублей за поджог леса». «В Краснодарском крае завершилось расследование дела о «кубанских каннибалах». «Под Красноярском родной отец до смерти избил и искусал 3-месячного малыша».

«В московском Чертаново бегают лисы». «Санкт-Петербург попал в список самых опасных городов мира». «Более трети россиян верят в то, что алкоголь безвреден». «После убийства калужанами приёмных детей СКР проводит лекции для приёмных родителей». «Замминистра по родовспоможению, церковник и губернатор: в Калужской области определили состав призывной комиссии». «Разумовский не верит в беседы с водителями троллейбусов». «Под крылом горуправы Калуги два года работало турбюро для ВИПов». «Анатолий Артамонов с проститутками Ататюрка попал в историю». «Пенсионеры региона сразятся в умении двигать мышкой».

«Большинство россиян хотят отдохнуть на Новый год за 5 тысяч».

Объём колонки, к счастью, ограничен.

Новости. Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе художнице Юлии АГЕНОСОВОЙ. О важном — Моя крестница перенесла пересадку почки. Мы давно с волнением ждали этой необходимой операции. Всё прошло благополучно! Сейчас малышка находится со своей мамой в клинике в Барселоне под присмотром врачей и, к нашей огромной радости, идёт на поправку.

О выставках

— В начале сентября во Франции, в Грассе, прошла выставка художников России и группы художников Академии аналитического искусства (АКАНИС) «Дети Бунина». Я не только участвовала в ней, но и была на её открытии, что очень важно для художника. Интерес французских зрителей, вручение мэром Грасса диплома участника выставки, фуршет от мэрии города на площади рядом с галереей, шампанское, звуки французской гармошки и пение «Подмосковных вечеров». Приятные мелочи, которые вдохновляют и окрыляют!

Об отдыхе

— В этом году наконец-то удалось добраться до Франции, Прованса и Лазурного берега. Это была восхитительная поездка! 6150 км на автомобиле через Беларусь, Польшу, Германию, Австрию, Швейцарию и Италию. Альпы, Бавария, Нойшванштайн. А потом — Грасс, Ницца, Канны, Антиб, Монако, Сен-Тропе… Просто сон!

О событиях

— В Калуге открылась ещё одна площадка для творческих людей — Пространство актуального искусства PRO ART’S. Прекрасная новость! Это заслуга молодых, амбициозных, талантливых ребят. Удачи им! А нам — новых выставок, встреч, спектаклей, концертов и впечатлений.

О чувствах

— Чувство, которое я испытываю в последнее время чаще всего,— благодарность. Причём возникает оно в самые неожиданные моменты. Звучит ли любимая песня — и ловишь себя на том, что благодарна автору и исполнителю за доставленное удовольствие. Смотришь ли картины, разговариваешь ли с умным, приятным человеком… Благодарна... За любовь, внимание к себе родных и друзей. За интерес зрителей к моим работам… Хорошее чувство!

А какие последних дней запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

С этой недели мы начинаем знакомить калужан с историческими датами этой недели. Ниже – первая подборка по материалам областной библиотеки им. В. Г. Белинского.

4 октября. 55 лет (с 1963 г.) бывшая улица Коммуны в Калуге носит имя Б. В. Беляева, Героя Советского Союза. Борис Владимирович Беляев (1917–1945) — уроженец Калуги, закончил школу № 7 в 1935 году.

5 октября. 155 лет назад в Москве родился Евгений Николаевич Трубецкой (1863–1920). Религиозный философ, юрист, видный общественный деятель. С пятого по восьмой класс учился в Калужской мужской гимназии (1877–1881). В 1906 году купил имение Бегичево в Калужской губернии.

5 октября. 120 лет назад (1898) была открыта земская общественная библиотека в селе Стрельне Мещовского уезда.

7 октября. 280 лет назад родился Андрей Тимофеевич Болотов (7(18)10.1738–4(16)10.1833). Выдающийся деятель науки и культуры, учёный, архитектор, писатель-мемуарист, один из основоположников российской агрономии. Неоднократно приезжал в Калужскую губернию. В 1784–1785 гг. встречался с калужским губернатором Михаилом Никитичем Кречетниковым. Софья Михайловна Астафьева-Болотова стояла у истоков создания женского монастыря в Шамордино.

8 октября. 195 лет назад родился Иван Сергеевич Аксаков (26.09(8.10).1823–27.01(8.02).1886). Публицист, общественный деятель, литератор, предприниматель, один из идеологов славянофилов, сын известного русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Работал в Калуге в 1845–1847 годах товарищем председателя Уголовной палаты при губернаторе Николае Михайловиче Смирнове.

9 октября. 195 лет назад родился Эдуард Васильевич Лерхе (27.09(9.10) 1823–2.06(14.06)1889). Тайный советник, сенатор (1882), калужский губернатор (1862–1864). Крепостнические взгляды Лерхе, его стремление беспрекословно выполнять инструкции были несов­местимы с принципами деятельности калужских мировых учреждений, заложенных губернатором Виктором Антоновичем Арцимовичем, который готовил и проводил в губернии крестьянскую реформу 1861 года.

11 октября. 80 лет назад был расстрелян Юрий Александрович Вусович (15(28).09.1882–11.10.1938), известный калужский врач и краевед. Родился в Калуге. Место гибели неизвестно. 22 февраля 1938 года его арестовали по ложному доносу, реабилитирован посмертно. Внёс огромный вклад в становление и развитие санитарного дела и здравоохранения нашего города. Библиографической редкостью стали книги Ю. А. Вусовича: «Медико-топографическое описание г. Калуги» (1929); «К 100-летию Хлюстинских заведений, 1809–1909» (1909); «Калужский городской водопровод за 50 лет его существования. 1886–1936)» (1937).

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!