Калужанин утверждавший, что Крым не наш, заинтересовал полицию

В понедельник, 1 октября, в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии мужчины, который на своём балконе в Анненках развесил плакаты с надписями: «Крым – это Украина». Как утверждают соседи, калужанин злоупотребляет алкоголем. В понедельник с раннего утра он включил гимн Украины и выкрикивал различные речевки.

После приезда полиции, плакаты были убраны. Но, как оказалось, ненадолго. Во вторник, 2 октября, они появились вновь.

- Вчера утром он вывесил несколько плакатов во внутренней части двора. Соседи подняли шум, после чего к нему поднялась участковая, она же сняла плакаты. Соседям этот человек говорил, что его позиция: Крым - вернуть, Россия оккупировала чужую территорию, - пишет очевидец в соцсетях.

Как нам рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области, к мужчине несколько раз выезжала полиция. По данному факту проводится проверка, выясняется, в каком состоянии находится калужанин и есть ли основания для возбуждения уголовного дела - просто ли он высказывает свою личную позицию или открыто призывает к нарушению территориальной целостности страны.

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