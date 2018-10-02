Солдаты ловили змей и мышей, чтобы спасти степного орла

На днях в центре реабилитации диких животных «Феникс» в Калуге появился новый подопечный – степной орёл, которого назвали Гошей.

Эта птица прибыла к нам издалека. Орёл получил серьёзную травму крыла во время урагана в Астраханской области. После этого Гоша сам пришёл в воинскую часть, откуда офицеры его и привезли в Калугу.

- Солдатики старались как могли с кормом - ловили змей, мышей, - рассказала нам руководитель «Феникса» Вероника МАТЮШИНА. - Поэтому он в хорошем состоянии по упитанности, а вот крыло, конечно. Там открытый перелом и уже в состоянии «рубцевания». Повезём к врачам на рентген и дальнейшее лечение.

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