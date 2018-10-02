Солдаты ловили змей и мышей, чтобы спасти степного орла

На днях в центре реабилитации диких животных «Феникс» в Калуге появился новый подопечный – степной орёл, которого назвали Гошей.
Эта птица прибыла к нам издалека. Орёл получил серьёзную травму крыла во время урагана в Астраханской области. После этого Гоша сам пришёл в воинскую часть, откуда офицеры его и привезли в Калугу.
- Солдатики старались как могли с кормом - ловили змей, мышей, - рассказала нам руководитель «Феникса» Вероника МАТЮШИНА. - Поэтому он в хорошем состоянии по упитанности, а вот крыло, конечно. Там открытый перелом и уже в состоянии «рубцевания». Повезём к врачам на рентген и дальнейшее лечение.
Уважаемые читатели! А у вас дома живут животные? Расскажите о них в комментариях!
|
Бомбардировщики над городом: три авиаполка поднимают в воздух 02.10.2018 17:07
Калужанин утверждавший, что Крым не наш, заинтересовал полицию 02.10.2018 15:51
Крымскую святыню везут в Калугу 02.10.2018 09:41
Кошачья жизнь: калужанка творит истории из глины 01.10.2018 21:30
Бренд года-2018: выбираем самые-самые предприятия Калуги и области 01.10.2018 14:20
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: