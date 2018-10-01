Кошачья жизнь: калужанка творит истории из глины

Коты — классные, сплошной позитив, увидишь — обхохочешься! Александра придумывает житейские истории про весёлое кошачье семейство: вот они поют возле дома, играют на гармошке и гитаре, а вот на лавочке — влюблённая парочка. Рядом — вороны-сплетницы: замёрзли и закутались в тёплые шали. На всё это с удивлением смотрят ёжики с узелками в лапках… Но коты — это нечто! Очень прикольные!

— Коты — моя фирменная фишка, — говорит Александра. — Однажды я решила слепить «Поющих котов», а получилось целое семейство, ещё и мышка им подпевает… Вообще, я кошкоманка с детства. Домой уйму котов перетаскала. Один раз у меня их 9 штук было! Хорошо, что мы жили в своём доме в деревне, и мама, пока я училась, раздала их соседям. А ещё я собирала фигурки котов. Очень их люблю! Они эмоциональные, забавные. Люди видят их и радуются. Помню, когда я сделала первых «Поющих котов», к моей лавке подошла женщина. Как она смеялась! Говорит: «Ой, это обязательно должно быть у меня дома!» И коты ушли в нужные руки. Это здорово! Мне нравится, когда моя работа вызывает улыбку и игрушки находят своих, близких по духу хозяев.

Влюблена по собственному желанию

— Всю жизнь я с кисточкой в руках. В 7-м классе увлеклась рисованием. В 7 утра уже сидела с красками… А к глине шла долго. Когда училась в Тарусском лицее, была пара уроков, но меня они не зацепили. Потом жила во Владимирской области, работала художником по росписи на фабрике Ковровской глиняной игрушки. Там мне предлагали лепить, но я не была к этому готова. А потом освоила тестопластику. Мне нравилось, и изделия получались замечательные, но при определённых погодных условиях они разваливались. Тогда мне подсказали, что лучше делать из глины. Так я и пришла к керамике. Видимо, всему своё время. Училась сама, никакие мастер-классы не посещала. Просто мне нравится доходить до всего самой. Игрушки из глины начала делать только 2 года назад. И теперь я глинозависимая, неизлечимо больна ею. Поэтому и выставку в Доме мастеров назвала «Влюб­лена по собственному желанию». Если с утра нет глины, у меня прямо трясучка начинается. Работаешь с ней, как с живым материалом, она много сама подсказывает. Однажды в 3 часа ночи я сидела и лепила котов, и они в тишине нашептали мне эту выставку и идеи для следующей. В голове множество всяких проектов. Сейчас думаю уже о второй выставке — «Приключения калужского кота Семёна». Возможно, там будут сюжеты из глины с небольшими рассказами.

Дома весело

— Вся Калуга стоит на глине. Можно взять лопату и ведро и накопать. Но её надо перебрать, очистить от мелких камушков, иначе изделие может взорваться. Мне этим заниматься некогда. Я покупаю готовую. Для обжига используется специальная муфельная печь, температура в которой от 900оС до 1300оС. Дома в духовке не обожжёшь. А расписываю акрилом. И с головой ухожу в творчество… Работать люблю быстро, потому что потом уже не сяду. Дома у меня весело — трое детей и трое внуков. Скучать не приходится! Живём в частном доме. Кухня большая, я её заняла, хотя мои ругаются, ворчат. Я ненормальная мама — у меня вместо пирогов в духовке досушиваются коты. И дочь как-то с юмором сказала: «Творческий человек в семье — беда».

«Романтическое настроение».

«Кошачий праздник».

Девочка-ночь, которая рассказывает сказки.

Выставку работ Александры ЛАЗАРЕВОЙ можно увидеть в Доме мастеров до 4 октября.

Эта статья была опубликована в №39 газеты «Калужский перекрёсток» от 26.09.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.