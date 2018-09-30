Одним огурцом всю семью накормить

Мы продолжаем обзор садово-огородных выставок.

Как вырастить вкусные томаты, защитить растения от болезней, приготовить мёд из одуванчиков и собрать богатый урожай винограда? Ответы на эти и многие другие вопросы знают герои нашей сегодняшней публикации.

Малина из Мордовии

У Татьяны КАРЛЮК учас­ток небольшой — всего 4 сотки, однако это не мешает ей собирать хороший урожай.

— Я выращиваю 13 сортов томатов, мне этого вполне хватает, — говорит она. — Помидоры растут в стеклянном парнике — 7 на 3 метра. Я выбираю такие сорта, которые не особенно подвержены фитофторе. Например, «толстушка». Плоды у этого растения достаточно большие. Но особенно мне нравятся томаты «де барао», потому что их можно использовать и для засолки, и для приготовления салатов. Если нет этоих томатов, я не могу ничего засолить!

В этом году попробовала посадить томат «монисто изу­мрудное», и мне этот сорт не понравился. Поздновато созревают помидоры, а многие плоды в августе ещё зелёные висели.

Обычно для томатов я делаю и дрожжевые, и минеральные подкормки. Когда сажаю растения, использую суперфосфат, калий, перегной — сухой куряк. Всё это закладываю в лунку, перемешиваю и приступаю к посадкам. Потом обильно растения поливаю, обрабатываю от фитофторы препаратами «Профит» и «Ридомил голд». Когда-то я использовала и «Байкал», но с ним много хлопот: его надо разводить, определённое количество обработок делать.

А я всячески стараюсь облегчить себе труд.

Этот сезон в целом удачный. Картошка-то как уродилась! У меня всего три бороздочки. Посадила 55 картофелин, а собрала 4 ведра! И мелочи почти не было. Притом что почва у меня песчаная. Картошку из-за засухи один раз хорошенько пролила и подкормила калием. А при посадке использовала золу.

После того как урожай собран, обязательно высаживаю сидераты — рожь, горчицу. Под зиму их срезаю и оставляю на участке.

Вообще, у меня всего хватает: баклажаны «сидят» на входе в теплицу, есть и огурцы. Особенно мне нравится сорт «зозуля». Посадите — не пожалеете! Шкурка у них тоненькая, нежная.

И клубники, и малины много — собираю сразу по ведру. Моя тётушка привезла мне из Мордовии малину, я её рассадила. Растения дают обильный урожай, хотя ягоды и некрупные.

Слив много уродилось. И вкусные какие! Обалденные просто! Из тёмных получается великолепное ткемали. Из помидоров готовлю томатный соус, аджику, из перцев — лечо.

Все результаты достигаются ценой невероятного труда. Но оно того стоит.

Варенье из мяты

Калужанка Надежда Антошкина на своём участке умудряется использовать каждую травинку: одни растения идут на стол, другие — на изготовление косметики, третьи становятся подкормкой-удобрением.

— Из-за жары и засухи сезон был сложный, — признаётся дачница. — Но урожай, особенно помидоров, порадовал. Не знали, куда их девать! При этом томаты в теплице спек­лись: температура воздуха там доходила до 52 градусов. А уличные чувствовали себя прекрасно. Увы, заранее невозможно предсказать, каким будет лето. В этом году посадила новый сорт томатов «королева рынка». Неплохой. Нравится мне и сорт «печерский». Но два моих самых любимых, выстраданных сорта — «любава» и «наша звезда». Они не боятся фитофторы, их можно сажать и в теплице, и на улице. Урожай всегда прекрасный. Я выращиваю эти сорта уже 18 лет — и ни разу с ними не прогадала. Если лето холодное и сырое, томатов бывает мало. Но благодаря этим сортам я могу быть уверена, что без помидоров не останусь.

Люблю всевозможные диковинки, но при этом долгое время отказывалась от гибридов. А в этом году посадила гибрид огурца «смайлик». По вкусу — обычный огурец, но вот форма у него необычная — круглая. А так у меня растёт «кивано» — шипастый огурец. И ещё «мелотрия» — мини-огурец. Каждый год его выращиваю и закатываю с ним банки. «Мелотрия» на вкус — обычный огурец, только маленький. «Мамордика» — индийский гранат, который иногда называют индийским огурцом: он просто растёт, как огурец. Это лиана, которую надо подвязывать, и она обладает лечебными свойствами. Из зелёной «мамордики» я делаю настойку: невызревшие пупырышки срезаю ножом, сам плод режу на мелкие дольки и настаиваю, потом эти дольки удаляю. Настой получается горький, но очень полезный.

Из стрелок чеснока делаю чесночную пасту, добавляя укроп, эстрагон, сок лимона, можно и майонез.

А из одуванчиков готовлю «мёд»: собираю 400 цветков, вывариваю, отжимаю, добавляю сахар, снова варю, снимаю пену — и всё.

Из мяты получается прекрасное варенье: набираю её 400 граммов, режу на кусочки, заливаю водой, нагреваю, не доводя до кипения, и оставляю на два дня. Затем мяту отжимаю, добавляю сахар, варю, пену снимаю и в конце кладу агар-агар. Так варенье густеет. Его вместо малинового можно использовать в сезон простуд.

Декоративная тыква тоже годится в пищу. Надо обрезать головку, вытащить серцевину, начинить плод мясом или чем-то сладким, запечь в духовке. Получается невероятная вкуснятина.

«Грибное удовольствие»

— У меня всего 8 соток. Выращиваю всё, даже дыни и арбузы. Правда, дыни в этом году удались не очень, а арбузы — ну до того вкусны! — рассказывает победительница конкурса «Калуга урожайная» Нина АКСЮТИНА. — Чтобы всё получалось, нужно вложить много труда, терпения, немножко сноровки и, конечно, без любви к земле не обойтись.

Мой муж — противник удоб­рений, поэтому мы используем только навоз.

Выращиваем много картофеля. В этом году попробовали сорт «сирень». Мякоть у него чёрная, на вкус сладковатая. Муж отведал и сказал, что такое есть не будет.

Нам нравятся сорта «венета», «журавинка», «иван-да-марья».

Сажаем мы и много овощей. Одним плодом китайского огурца можно накормить всю семью!

У нас растёт 14 сортов томатов. Самый любимый — «кёнигсберг». Это салатный сорт. А один плод томата «розовый слон» урожая этого года весил аж 800 граммов. Для заготовок сажаю такие томаты: «ажур», «спрут», «аполлон», «чёрный мавр».

Каждый год обязательно выращиваю новые сорта помидоров. Тетрадочку завела и записываю в ней, какие понравились, а какие — нет. Например, в этом году посадила сорт «царевна-лягушка» — не понравился, какой-то водянистый. Из Крыма привезла семена томатов «дары заволжья». Дали неплохие сладкие плоды.

От фитофторы защищаю томаты бордосской жидкостью — три раза за сезон: посадила, три недели прошло, делаю первую обработку, через две недели — ещё одну и ещё через две недели — опять одну. Раст­вор должен быть слабенький.

Вырастили в этом году крупный сорт баклажанов «грибное удовольствие».

Виноград у нас растёт очень вкусный, укрывной. На зиму засыпаю корни растения опилками или ещё чем-нибудь, а сверху кладу укрывной материал или веточки сухие.

Виноградины со спичечный коробок

Настоящий фурор на выставке в Анненках произвели «экспонаты» калужского виноградаря Вячеслава ЧИБИСОВА. Он представил такие крупные лозы, что многие решили, будто это всё выращено на юге. На самом же деле — в Воротынске.

— Открыто растёт виноград или в парнике? — спрашивали ошарашенные гости выставки.

— Всё растёт открыто! В теплице, конечно, выращивать проще, потому что нет болезней, которые попадают с дождём. Сейчас у меня растёт сортов 50, но я оставляю только золотых медалистов, обладателей Гран-при — то есть исключительно те, которые специалисты отобрали среди сотен конкурентов. Именно такие сорта — наиболее вкусные, — говорит виноградарь. — «Иза­белльные» сорта я выбросил ещё 15 лет назад. Это самый настоящий сорняк.

Особенно внушительно смот­релась гроздь винограда «хаджи-мурат». Каждая виноградина — больше пятирублёвой монеты. Выячеслав Чибисов говорил, что порой плоды этого сорта бывают размером… со спичечный коробок. Оказалось, этого сорта нет на юге, потому что вредители его сжирают.

— Этот год был изумительный, один из лучших для винограда, — считает Чибисов. — А вот в прошлом году всё вызрело.

Чибисов отметил, что оптимально сажать виноград в 50 см от стены или от забора, с южной стороны.

— Когда сажаете виноград, можете в землю добавить немного торфа, немного перегноя, если почва глинистая, тяжёлая почва — немного песка и щебёнки. Виноград ведь на камнях растёт в природе. Химией его лучше не кормить: он накапливает нитраты и нитриты. Я за свою жизнь ни разу не только виноград, но и другие плодовые культуры удобрениями не подкармливал. Можно его безвредными настоем травы опрыскать. В таком настое много микроэлементов — они защитят растение от болезней.

Самые любимые сорта — самые последние, которых ни у кого нет. Например, сорт «могучий» вы не встретите даже на юге. «Сенсация» сейчас появилась, а «аксайский манюкюр» среди сотен тысяч сортов — на первом месте. Есть ещё ряд новинок, которые будут удивлять. Некоторые сорта я не могу есть, настолько они сладкие!

Чудес не бывает! Даже неукрывные сорта в минус пятьдесят надо снять со шпалеры и укрыть плёнкой, иначе на следующий год лоза не будет плодоносить. Я вообще считаю, что неукрывные осенью надо обрезать и хотя бы уложить на землю. Если оставить на шпалере, ветры зимой иссушат лозы, а первые же оттепели заметно снизят зимостойкость.

Укрывные сорта я накрываю обычной плёнкой — и всё. Снежок присыпает — и нормально. Тем более что выращиваю их по собственной технологии, и они не выпревают. Да и вообще, если лоза хорошо вызрела, она не выпреет. Если сорт хороший, она всегда вызревает на 6–8 почек.

На удивлённые возгласы гостей и журналистов Чибисов отвечает:

— Я просто больной человек, так и напишите: фанатик и максималист!

Калужский виноградарь Вячеслав ЧИБИСОВ выращивает 50 сортов!

Заготовка из «мелотрии».

Татьяна КАРЛЮК рада шикарному урожаю томатов.

Садовод Нина АКСЮТИНА.

Плоды «хаджи-мурата» — со спичечный коробок.

Один из лучших сортов винограда «аксайский маникюр».

Томаты «медовый спас».

Надежда АНТОШКИНА с удовольствием занимается землёй.

Ампельная клубника плодоносит даже в сентябре.

Эта статья была опубликована в №39 газеты «Калужский перекрёсток» от 26.09.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.

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