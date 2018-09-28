В Калуге обсудили развитие технологий умного города

В Калуге в рамках серии стратегических встреч руководителей предприятий коммунальной и дорожной отрасли проходит мероприятие «Дороги и решения».
27 сентября в Инновационном культурном центре Калуги состоялась сессия «Современные способы управления автопарком коммунальных машин».
В ней принял участие Городской Голова города Калуги Дмитрий Разумовский, представивший доклад на тему: «Развитие технологий умного города на примере города Калуги».
В сессии также участвовали: директор департамента стратегических коммуникаций «Меркатор Холдинг» Мария Панова, главный архитектор системы Телематик Роман Родин, технический директор компании GILETTA (Италия) Энцо Жилетта, генеральный директор ООО «ИСТ» Сергей Мизитов и другие.
Участники мероприятия обсудили такие вопросы, как предотвращение наледи на дорогах, технологии и решения для зимнего содержания автодорог, а также сервисное и постгарантийное обслуживание специальной дорожной и коммунальной техники.
В рамках работы сессии состоялась презентация фильма «Умная техника» - цифровой подход к деятельности дорожных и коммунальных предприятий».
Дискуссионная площадка предоставила возможность обсудить развитие новых технологий с производителями специальной техники и своими коллегами, а также обменяться опытом.
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