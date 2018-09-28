Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 28 сентября
$ 65.84 0.08
77.04 0.34
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

В Калуге обсудили развитие технологий умного города

28.09.2018 16:18 0 82
В Калуге обсудили развитие технологий умного города

В Калуге в рамках серии стратегических встреч руководителей предприятий коммунальной и дорожной отрасли проходит мероприятие «Дороги и решения».

27 сентября в Инновационном культурном центре Калуги состоялась сессия «Современные способы управления автопарком коммунальных машин».

В ней принял участие Городской Голова города Калуги Дмитрий Разумовский, представивший доклад на тему: «Развитие технологий умного города на примере города Калуги».

В сессии также участвовали: директор департамента стратегических коммуникаций «Меркатор Холдинг» Мария Панова, главный архитектор системы Телематик Роман Родин, технический директор компании GILETTA (Италия) Энцо Жилетта, генеральный директор ООО «ИСТ» Сергей Мизитов и другие.

Участники мероприятия обсудили такие вопросы, как предотвращение наледи на дорогах, технологии и решения для зимнего содержания автодорог, а также сервисное и постгарантийное обслуживание специальной дорожной и коммунальной техники.

В рамках работы сессии состоялась презентация фильма «Умная техника» - цифровой подход к деятельности дорожных и коммунальных предприятий».

Дискуссионная площадка предоставила возможность обсудить развитие новых технологий с производителями специальной техники и своими коллегами, а также обменяться опытом.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: городской голова калуги дмитрий разумовский
Еще новости из рубрики «Общество»

Дмитрий Разумовский провел личный прием населения 28.09.2018 16:17

Старшее поколение калужан поздравили с праздником 28.09.2018 16:14

Дмитрий Разумовский проверил ход строительства социальных объектов 28.09.2018 09:10

Краеведы вновь попросили вернуть Калуге Московские ворота 29.08.2018 12:10

Градоначальник проверил учреждения образования накануне Дня знаний 29.08.2018 09:18

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 29 сентября, 11:00
Всероссийский день ходьбы
Калуга
сб 29 сентября, 14:00
IX Военно-исторический праздник "Красные юнкера"
Калужская область
сб 06 октября, 10:00
Выставка ярмарка хэндмейда "Театр вещей"
Дом музыки
сб 06 октября, 11:00
XXXII Цветаевский праздник
Таруса

Для детей

сб 29 сентября, 12:00
Музыкальный театр «Лунтик и его друзья»
Филармония
сб 29 сентября, 17:00
Детские праздники в "Совёнке"
Дело в Соусе, кафе
сб 29 сентября, 17:00
Цирк Гранд
Линия, гипермаркет
вс 30 сентября, 12:00
Научное шоу для детей
Безумная лаборатория

Концерты

пт 28 сентября, 19:00
«Оперные шедевры русской и зарубежной музыки»
Филармония
пт 28 сентября, 19:00
Закрытие Фестиваля. A’cappella expreSSS
Дом музыки
пт 28 сентября, 19:00
EMIN. «Бумеранг 2018».
Арена КТЗ, ДК
пт 28 сентября, 20:00
Pitchblack
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Простая просьба
Хищник
Проклятие монахини
Руби и Повелитель воды
Новости компаний

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и новый бренд

Почта России и ВТБ закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере логистики

Калужане начали общаться через домофоны «Ростелекома»

ВТБ Капитал Инвестиции запустил онлайн-сервисы для получения инвестиционного налогового вычета

Опросы
Уважаемые читатели! Как вы относитесь к идее разместить под «куполом» банный комплекс? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Шадчнев Сергей. Стихи - Ода Калуге

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 12:18

Шадчнев Сергей. Стихи - Закат

Шадчнев Сергей 13 авг 2018 10:07

Новости партнеров

Резиновые маты: виды, преимущества и особенности

Многофункциональные принтеры и расходники от INKSYSTEM

Калужский стартап СуперРиэлт начал работать в Рязани

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.