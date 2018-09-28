В четверг, 27 сентября, Городской Голова города Калуги Дмитрий Разумовский провел личный прием населения.
Всем обратившимся на прием калужанам градоначальником были даны подробные разъяснения по существу поднятых ими тем, касающихся капитального ремонта, определению места для проведения пикета.
Говоря о решении проблемы капитального ремонта дома № 16а по улице Чичерина, Дмитрий Разумовский дал поручение запланировать в 2020 году необходимую сумму бюджетных средств для ремонта фасада и балконов, которые в настоящее время находятся в ветхом состоянии.
- Предлагаю в данном вопросе активнее взаимодействовать с обслуживающей ваш дом управляющей организацией, а также муниципальным казенным учреждением « Центр по повышению энергетической эффективности», являющимся исполнителем мероприятий по капитальному ремонту. Со своей стороны беру ваше обращение на личный контроль, - сообщил заявителю Дмитрий Разумовский.
В приеме населения приняли участие заместители Городского Головы и начальники структурных подразделений Городской Управы, ответственные за решение заданных заявителями вопросов.
Александр ТРУСОВ.
Фото В. Продувнова
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