На что тратили деньги калужские купцы

В Палатах Коробовых показали, как раньше жили богатые калужские семьи.

Внизу улицы Плеханова, в глубине уютного скверика стоит красивый старинный особняк — Палаты Коробовых. Каждый раз, проходя мимо, хотелось свернуть туда, открыть тяжёлую дверь, заглянуть внутрь, посмотреть, как жили все эти знаменитые купцы. И теперь здесь можно окунуться в эпоху старины. Увидеть, как наряжались знатные семьи, какую посуду ставили на стол, в какие игрушки играли их дети. В палатах открылась выставка «Мир купеческой усадьбы».

Поднимаемся по крутой деревянной лестнице на второй этаж. Здесь большая по тем временам комната, светлая, с высокими потолками. Сотрудники музея говорят, что, скорее всего, в ней Коробовы устраивали званые обеды. Самым лучшим местом считалась лавка под иконами, на неё сажали почётных гостей. Купцы окружали себя красивыми, дорогими вещами. В комнате — фарфоровый чайный сервиз XIX века, сундуки, резной ларец, кружевные воротники, бархатные головные уборы, расшитые золотом. Интересны подлинные документы XVII–XIX веков, например «Брачное свидетельство «обыск» о состоянии имущества, здоровья и непринуждения вступления в супружество». Что-то сохранилось от владельцев дома — Коробовых, что-то принадлежало другим калужским купцам.

Тысяча купцов

В 1804 году на 30 жителей Калуги приходилась одна торговая лавка. Выходивший в то время в нашем городе журнал «Урания» писал: «... в Калуге мужского пола 9160 человек, женского — 9998. А торговых лавок — 159 каменных и 494 деревянные». Получается, что каждый девятый мужчина — купец. А если брать многодетные купеческие семьи, выходит, что каждый пятый калужанин принадлежал к купеческой семье.

В 1811 году в Калуге жили уже 23137 человек, купцов было около тысячи.

Многие занимались кожевенным делом: Грибановы, Слобожениновы, Перекалины, Ларины, Фалеев, Вереитиновы. Щетинное дело было у Золотарёвых и Борисовых, чугунолитейное — у Засыпкиных, Лавровых, Киселёвых, Барановых.

Всей семьёй ходили на исповедь

В купеческой семье день начинался и заканчивался молитвой, в каждом доме было множество икон, паломники привозили их даже со Святого Афона и из Иерусалима. Строго соблюдались посты. Постились даже дети с двухлетнего возраста: два поста пропускали, а третий держали.

— Исповедные росписи калужских храмов говорят, что купеческое сословие было глубоко религиозным. Всей семьёй ходили на исповедь. Старостами многих храмов были представители купеческих родов: Кононов, Чичихин, Мешков, — рассказывает краевед, сотрудник епархиального отдела по изучению истории епархии ХХ века и канонизации святых, автор книг об истории нашего города и о калужских храмах Елена МЕТАЛЬНИКОВА.

В жемчуге и бриллиантах

В ХIХ веке калужские купцы жили богато и одевались соответственно. Так, проезжая в 1805 году через наш город в свите графа Разу­мовского, иностранец доктор Гун удивился, что полный наряд калужской купчихи стоит аж 50 тысяч рублей, а в самом городе насчитывается такое количество жемчуга, что и «на двух добрых возах не вывезти». Жемчуг в Калуге, действительно, любили, но был он речной, мелкий.

— Калужские купцы одевались по-европейски, заказывали модные платья, — говорит куратор выставки Галина РОЯНОВА. — Вспомните ярмарку в Мещовске, куда поехала княгиня Голицына. Она думала, что едет в провинцию, и вдруг увидела там калужских и московских купеческих жён в бриллиантах, жемчугах, в красивых нарядах. Купеческие жёны были обязаны всегда хорошо выглядеть, сопровождая мужей на различных мероприятиях. А ещё они воспитывали детей и занимались домом, должны были уметь готовить, шить, вышивать.

Открывали больницы, читальни, синематограф

Зажиточные купцы помогали городу. Так было принято. Золотарёвы занимались производством металла, полотна, бумаги и щетины. Их очень уважали даже за границей. К 1812 году у Золотарёвых в Берлине был кредит в 200 тысяч рублей, а русские деньги резко упали в курсе на заграничной бирже, и они выплатили полную сумму золотым рублём, хотя многие тогда воспользовались возможностью выплатить всего 50% задолженности. Авторитет Петра Максимовича Золотарёва был настолько велик, что его лично знал царь Николай I. Свой собственный каменный двухэтажный дом близ Хлюстинских заведений Золоторёвы пожертвовали под особую городскую больницу и внесли 50 тыс. рублей на обустройство. Это был так называемый Золотарёвский больничный дом.

Богатейшими людьми были и Малютины. Они торговали текстильными изделиями, затем парчой, бумажной пряжей, чаем и козьим пухом и разбогатели так, что владели химическими и стекольными заводами, бумаготкацкими фабриками, приобрели золотые прииски в Томской губернии, лесные участки в Вологодской губернии, а в Калуге учредили банк. На средства банка после эпидемии холеры в 1871 году был открыт первый в нашем городе детский приют. Банк направлял средства в приходские и реальные училища, в женскую гимназию, погорельцам, на содержание дорог, больниц, на погребения, на ремонт домов бедных людей. Пособия бедным выдавались не только деньгами, но и продуктами.

Купец Фалеев, когда начались гонения на старообрядцев, предоставил им молельный дом. Ланин на свои пожертвования строит за старым острогом храм Варвары Великомученицы. Купец Борисов за свой счёт издаёт «Руководство по части бухгалтерии» для учащихся городской гимназии. Антипин открывает при своей книжной лавке бесплатную читальню, создаёт переплётную мастерскую. Купец Грудаков, а затем и сёстры Шевырёвы основывают бесплатную библиотеку-читальню. А когда купец Власов выиграл 200 тысяч рублей, то построил на них два каменных магазина, чайную, кафе, синематограф и фотографию. Целый торгово-развлекательный комплекс. Позже на месте власовского синематографа разместился кинотеатр «Ударник», а теперь находится ТЮЗ.

Выплатили все долги

— К сожалению, к купеческому сословию много лет относились пренебрежительно. Людей, которые старались что-то сделать для города, называли торгашами, — говорит поэт, краевед, журналист Марина УЛЫБЫШЕВА. — А ведь многие люди поражают своим благородством. И это миллионеры, которые держали банки! Меня потрясла история купца, у которого после революции национализировали банк. Он пришёл туда, а его не пускают красноармейцы.

Казалось бы, развернись и уходи. Но этот богатый человек считал своим долгом выплатить вкладчиком средства, которые хранились в его банке. И, насколько мог, возмещал из собственных денег. Или другой случай, когда Сергей Иванович Четвериков получил в наследство от отца долги. 25 лет он искал кредиторов, давал объявления в газеты. Эти люди уже ничего и не требовали. Однако он считал своим долгом вернуть им всё до копеечки.

— Многие купцы были меценатами, поддерживали науку, искусства, средства массовой информации. Они роднились с дворянами. И после революции это уже не те купцы, какие были до советской власти. Они составляют калужскую интеллигенцию: Раковы, Домогацкие, Теренины. Это люди, которые много сделали для нашей страны. Николай Петрович Раков стал известным музыкантом, композитором. Александр Николаевич Теренин — учёный-физик, профессор, академик, — добавляет краевед, исследователь, автор историко-краеведческих книг Юрий ХОЛОПОВ.

Медный самовар второй половины ХIХ века фабрики Неглинского.

Слева – коробочка для чая и маслёнка.

Кожаный саквояж конца XIX-начала XX века расшит бисером и стеклярусом.

Угольный утюг с вытяжной трубой.

Судя по костюмам того времени, калужанки были стройные и невысокие.

Кукол наряжали в модные платья с украшениями из жемчуга.

Медаль в память об участии во Всероссийской выставке в 1896 году. Бронза, позолота, чеканка.

Фото купцов Боровских. На даме — кружевной воротник. Точно такой же представлен на выставке.

Из истории

Интересна судьба самих палат и рода купцов Коробовых. Они владели этим домом 200 лет. Палаты построил в ХVII веке калужский купец 2-й гильдии Кирилл Иванович Коробов, бывший в то время земским старостой. Находился дом в отдалении от города — «за оврагом». Раньше здесь было лишь несколько бедных домиков. Дом стоял в глубине участка, рядом — амбар для соли с навесом. За домом — сад, в нём — сенник и «клеть хлебная». Стояли на территории и дома трёх сыновей Кирилла Ивановича — Ивана, Максима и Петра. Коробов торговал солью, хлебом и пенькой. Умер в 1691 г., а в завещании разделил «палаты каменные жилые» между наследниками. Сын Иван был, как и отец, земским старостой. А Пётр и Максим одними из первых в России основали сахарные заводы. Два их завода обеспечили жителей Завершья новыми рабочими местами. ­Сахар они вывозили на Украину. Пётр Коробов кроме того владел фабрикой по производству голландского мыла марки «Зеф», которым торговал в Петербурге и за границей. Последним владельцем был Иван Иванович Коробов, скончавшийся в 1870 году в возрасте 70 лет.

Говорили, что Иван Иванович был слишком суров, жил в большой комнате на втором этаже и никому не разрешал заходить в неё без его позволения. Умер он в своей комнате без церковного покаяния и почти целую неделю пролежал в кровати. ­Домашние боялись зайти к нему, потревожить. Ещё долгое время ходили слухи, что в палатах Коробовых есть тайник с соболиными мехами, дорогой одеждой и золотом. Но ничего подобного никто не нашёл. 20 лет дом стоял в запустении. А потом его купила и привела в порядок Евдокия Сухозанет — 90-летняя вдова известного военного министра России. Жила она здесь только зимой, устраивала званые обеды для дворян, а летом уезжала в своё имение Муромцево под Калугой. Перед смертью Сухозанет подарила дом городу. В апреле 1897-го здесь открылся первый Губернский исторический музей.

Недавно в истории палат Коробовых появились новые сведения. Краевед Елена Метальникова сделала открытие — нашла ещё одного владельца дома. Оказывается, когда умер Иван Иванович Коробов, наследницей Палат стала Прасковья Ивановна Лопахина, урождённая Коробова, — племянница или двоюродная сестра, это предстоит ещё выяснить.

Эта статья была опубликована в №39 газеты «Калужский перекрёсток» от 26.09.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.