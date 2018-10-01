Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Понедельник, 01 октября
$ 65.59 0.24
76.23 0.81
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

В Калугу приезжает выставка-продажа от Кировской Меховой Фабрики

01.10.2018 09:00 0 641

С приближением зимы нужно успеть осуществить мечту о тёплой шикарной шубке. В Калугу приезжает выставка-продажа от Кировской Меховой Фабрики. Горожанам будет презентована новая коллекция меховых изделий к сезону 2018/19, которая объединила в себе комфорт, женственность и роскошь.

3 – 4 октября, к/т «Центральный», ул. Кирова, 31

Жителей города ждут свыше 1000 изделий из норки: неизменная классика, которая никогда не выходит из моды, а также новинки от модельеров фабрики, многие из которых уже стали популярны во многих регионах. К примеру, роскошный «Френч» с отделкой из серебристо-черной лисицы, или аристократичная «Парижанка» - норковое пальто приталенного силуэта, которое, несомненно, заставит обратить на себя внимание и будет приковывать завистливые женские взгляды и восхищённые мужские.

Стоит обратить внимание на шубки из стриженой нутрии, которые стремительно набирают популярность в последнее время. Такие шубки очень лёгкие, тёплые, износостойкие, не боятся влаги и очень эффектно выглядят. А при невысокой стоимости этих изделий, можно назвать их лучшими в категории цены и качества.

Кировская фабрика – это отечественный производитель, использующий для производства только российское сырьё. Производственный цикл замкнутый: процесс начинается от выращивания норки на собственных зверохозяйствах до пошива конкретного изделия.

Строгий контроль качества на каждом этапе производства исключает возможность брака практически на 100%. Все изделия имеют электронные чипы, обязательные для всех меховых производств на законодательном уровне. Чипирование позволяет исключить возможность подделки, кроме того, помогает получить полную информацию о шубе: дата производства, модель, цвет.

Поставки идут напрямую с собственных складов, минуя посредников, что даёт возможность держать цены на невысоком уровне.

Скидки на весь ассортимент

В октябре ещё будут действовать летние цены и предложения. Любую шубку можно купить со скидкой 20%. Для этого нужно взять промо-код на официальном сайте Кировской Меховой Фабрики.

Рассрочка 0-0-24

Для того чтобы покупка не оказала особого давления на семейный бюджет, можно оформить рассрочку на 24 месяца без первоначального взноса. Покупатель выплачивает за товар только ту сумму, которую видит на ценнике – никаких переплат. Для оформления рассрчоки достаточно иметь при себе только паспорт.

Встреть зиму по-королевски вместе с Кировской Меховой Фабрикой.

  • 3 – 4 октября, к/т «Центральный», ул. Кирова, 31

 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: общество peклама кировская меховая фабрика
Еще новости из рубрики «Общество»

Бренд года-2018: выбираем самые-самые предприятия Калуги и области 01.10.2018 14:20

«Я вам наработаю»: скульптура обреченного трудяги появилась у Пенсионного фонда 01.10.2018 12:05

Минздрав опроверг информацию об увеличении смертности новорожденных 01.10.2018 11:43

Одним огурцом всю семью накормить 30.09.2018 21:30

Страдания «юного» фермера 29.09.2018 21:30


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 03 октября, 18:30
Дни Эрмитажа в Калуге
Калужский музей изобразительных искусств
сб 06 октября, 10:00
Выставка ярмарка хэндмейда "Театр вещей"
Дом музыки
сб 06 октября, 11:00
XXXII Цветаевский праздник
Таруса
сб 13 октября, 15:00
Международный военно-исторический фестиваль «День Малоярославецкого сражения»
Малоярославец

Для детей

ср 03 октября, 16:00
Лабораторикум
Безумная лаборатория
сб 06 октября, 12:00
Курсы для детей по традиционной росписи "Русская сказка"
Дом мастеров
сб 06 октября, 14:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
сб 06 октября, 17:00
Цирк Гранд
Линия, гипермаркет

Концерты

пт 05 октября, 21:00
Casual
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 06 октября, 19:00
«Судьба моя - песня»
Филармония
сб 06 октября, 19:00
Гарик Сукачёв
Арена КТЗ, ДК
сб 06 октября, 19:00
Прощалный концерт группы "Кукрыниксы"
Арена КТЗ, ДК

Кино

Простая просьба
Хищник
Проклятие монахини
Руби и Повелитель воды
Новости компаний

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и новый бренд

Почта России и ВТБ закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере логистики

Калужане начали общаться через домофоны «Ростелекома»

ВТБ Капитал Инвестиции запустил онлайн-сервисы для получения инвестиционного налогового вычета

Опросы
Уважаемые читатели! Как вы относитесь к идее разместить под «куполом» банный комплекс? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Шадчнев Сергей. Стихи - Ода Калуге

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 12:18

Шадчнев Сергей. Стихи - Закат

Шадчнев Сергей 13 авг 2018 10:07

Новости партнеров

Врачебная помощь как залог сохранения здоровья человеческого организма

Резиновые маты: виды, преимущества и особенности

Многофункциональные принтеры и расходники от INKSYSTEM

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.