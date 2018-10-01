01.10.2018 09:00 641

С приближением зимы нужно успеть осуществить мечту о тёплой шикарной шубке. В Калугу приезжает выставка-продажа от Кировской Меховой Фабрики. Горожанам будет презентована новая коллекция меховых изделий к сезону 2018/19, которая объединила в себе комфорт, женственность и роскошь.

3 – 4 октября, к/т «Центральный», ул. Кирова, 31

Жителей города ждут свыше 1000 изделий из норки: неизменная классика, которая никогда не выходит из моды, а также новинки от модельеров фабрики, многие из которых уже стали популярны во многих регионах. К примеру, роскошный «Френч» с отделкой из серебристо-черной лисицы, или аристократичная «Парижанка» - норковое пальто приталенного силуэта, которое, несомненно, заставит обратить на себя внимание и будет приковывать завистливые женские взгляды и восхищённые мужские.

Стоит обратить внимание на шубки из стриженой нутрии, которые стремительно набирают популярность в последнее время. Такие шубки очень лёгкие, тёплые, износостойкие, не боятся влаги и очень эффектно выглядят. А при невысокой стоимости этих изделий, можно назвать их лучшими в категории цены и качества.

Кировская фабрика – это отечественный производитель, использующий для производства только российское сырьё. Производственный цикл замкнутый: процесс начинается от выращивания норки на собственных зверохозяйствах до пошива конкретного изделия.

Строгий контроль качества на каждом этапе производства исключает возможность брака практически на 100%. Все изделия имеют электронные чипы, обязательные для всех меховых производств на законодательном уровне. Чипирование позволяет исключить возможность подделки, кроме того, помогает получить полную информацию о шубе: дата производства, модель, цвет.

Поставки идут напрямую с собственных складов, минуя посредников, что даёт возможность держать цены на невысоком уровне.

Скидки на весь ассортимент

В октябре ещё будут действовать летние цены и предложения. Любую шубку можно купить со скидкой 20%. Для этого нужно взять промо-код на официальном сайте Кировской Меховой Фабрики.

Рассрочка 0-0-24

Для того чтобы покупка не оказала особого давления на семейный бюджет, можно оформить рассрочку на 24 месяца без первоначального взноса. Покупатель выплачивает за товар только ту сумму, которую видит на ценнике – никаких переплат. Для оформления рассрчоки достаточно иметь при себе только паспорт.

Встреть зиму по-королевски вместе с Кировской Меховой Фабрикой.

3 – 4 октября, к/т «Центральный», ул. Кирова, 31