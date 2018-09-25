«Мы есть»: в Калуге впервые пройдёт инклюзивный фестиваль для детей и родителей

В среду, 26 сентября, в Калуге впервые состоится детско-родительский инклюзивный фестиваль «Мы ЕСТЬ». Он пройдёт с 12:00 до 19:00 в Арене КТЗ.

Организатор мероприятия – благотворительный фонд «Волонтёры – детям». Цель фестиваля – преодоление стереотипов восприятия детей-инвалидов, интеграция в общество детей с особенностями развития.

Для участников подготовлена большая программа, которая включает в себя лекции, творческие мастер-классы, консультации специалистов, интерактивные представления. В рамках фестиваля состоится показ спектакля «Хармс играет и поёт» в исполнении актёров уличного театра из Санкт-Петербурга «Бача».

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.