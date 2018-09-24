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Скончался Геннадий Уланов

24.09.2018 11:56 3 2435 Дмитрий Ивьев
Скончался Геннадий Уланов

В Калуге на 89 году жизни скончался бывший первый секретарь Калужского обкома КПСС Геннадий УЛАНОВ. Он руководил нашей областью с декабря 1983 по февраль 1990 годов.

Уланов с 1952 работал на заводах в Калуге, в 1958 году стал директором завода «Калугаприбор». С 1961 начал работать в партийных структурах.

На посту первого секретаря Калужского обкома КПСС Уланов сменил Андрея Кандрёнкова.

Уланов награждён тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, Почётной грамотой Федеральной службы занятости населения России, медалью Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью» III и II степени. Почётный гражданин Калужской области с 2004 года.


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Тэги: общество геннадий уланов
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