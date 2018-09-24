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Неделя экспресс-тестирования на ВИЧ пройдёт в Калуге

24.09.2018 10:11 0 101 Дмитрий Ивьев
Неделя экспресс-тестирования на ВИЧ пройдёт в Калуге

Неделя экспресс-тестирования на ВИЧ пройдёт в Калуге и Кондрово.

В Калужском областном специализированном центре инфекционных заболеваний и СПИД» на Степана Разина, д.1 на анонимное обследование можно прийти 24, 25, 27 или 28 сентября с 14:00 до 16:00. Результат будет готов через 15 минут.

В Кондровском доме культуры тестирование состоится 26 сентября с 10:00 до 13:00.

- При установлении ВИЧ-отрицательного статуса рекомендуется повторять обследование на ВИЧ-инфекцию с периодичностью – не менее 1 раза в год, а при наличии факторов риска (случайные связи, половой контакт без презерватива)  - даже чаще, - отмечают специалисты. - Помните, что при проникновении вируса в организм, он может выявиться в анализах не сразу (есть инкубационный, скрытый период «окна», от 3 недель до 6 месяцев), поэтому обязательно нужно повторять обследование.

Если выявляется ВИЧ-положительный статус, человек обязательно должен приехать в СПИД-центр, чтобы получить консультацию врача-инфекциониста и пройти дообследование. Диагноз ВИЧ-инфекции, установленный на основании комплекса эпидемиологических данных, результатов обследования сообщается лично пациенту врачом СПИД-центра, который определяет дальнейшую тактику ведения пациента.

В случае выявления ВИЧ у несовершеннолетних в возрасте до 18 лет уведомляются их родители или законные представители.


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Тэги: общество здравоохранение
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