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Людям предпенсионного возраста сохранят льготы, а машины такси сменят цвет

20.09.2018 09:13 0 556 Елена Французова
Людям предпенсионного возраста сохранят льготы, а машины такси сменят цвет

В среду, 19 сентября, состоялось первое заседание восьмой сессии Законодательного Собрания Калужской области. В проект повестки сессии было вынесено 48 вопросов.

Председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН представил закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты Калужской области в части сохранения мер социальной поддержки лицам предпенсионного возраста.

Документ предусматривает предоставление региональных льгот данной категории граждан не по достижении возраста, дающего право на назначение пенсии, а с 60 лет для мужчин и с 55 лет для женщин.

Как подчеркнул Виктор Бабурин, документ подготовлен по инициативе депутатов партии «Единая Россия».

 - В связи с предстоящими изменениями пенсионного возраста мы старались максимального сохранить действующие меры социальной поддержки лицам предпенсионного возраста. В Калужской области предоставляется достаточно большое количество пенсионных льгот, если сравнивать с другими регионами. Больше льгот только в Москве и Московской области. Мы предлагаем сохранить все эти меры социальной поддержки нашим гражданам, - добавил он.

Кроме того, депутаты поддержали проект федерального закона, предусматривающий сохранение федеральных льгот по имущественным налогам гражданам предпенсионного возраста. 

Приняли в первом чтении депутаты и проект закона «Об  установлении на территории Калужской области ограничений розничной продажи электронных систем доставки никотина и их компонентов». Напомним, что с инициативой принятия закона об ограничении использования так называемых вейпов – иначе электронных сигарет - выступил молодёжный парламент.

- Электронные сигареты получают достаточно широкое распространение, - отметил Виктор Бабурин. -  Мы помним  историю с курительными смесями, когда они начали продаваться повсеместно. Потом оказалось, что в них добавляют наркотики. Сегодня перечень веществ, которые входят в их состав, составляет несколько десятков наркотиков. Похоже, что точно такая же ситуация планируется наркодельцами и с вейпами. Постепенно люди привыкают: хорошо, красиво, затягивает. Самое главное – это нерегулируемый процесс. Если в магазине молодому человеку, не достигшему 21 года, не продадут сигареты, то по Интернету доставят куда угодно и кому угодно, хоть и семилетнему. Этот вопрос можно решить только путём запрещения.

Также депутаты приняли областной закон, устанавливающий требования к цветовым гаммам кузова легкового такси.

- В соответствии с федеральным законом в субъектах могут быть установлены три цветовые гаммы такси, - прокомментировал закон Председатель Законодательного Собрания. – Мы установили белый, желтый и серебристый цвет. Вместе с тем граждане совершенно справедливо обращают внимание на необходимость наведения порядка в данной сфере. В первую очередь, это касается требований к водителям. Есть закон, обязывающий водителя иметь российское водительское удостоверение. Но, помимо этого, нужно проверять водителя на отсутствие наркотического или алкогольного опьянения, проверять техническое состояние автомобиля. В связи с этим мы решили поручить комиссии по транспорту и экологии областного парламента заняться этими вопросами и в ближайшее время внести свои предложения. 


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Тэги: общество законодательное собрание
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