«Учиться было некогда - начались бомбежки»: 75-летию освобождения региона от фашистов посвящается

17 сентября в Калужской области отметили 75-летие со дня освобождения Калужской области от немецко-фашистских захвватчиков. Незадолго до этой даты наш автор встретился с калужанами, которые ещё помнят те страшные дни войны. Предлагаем вашему вниманию его статью, которая вышла в свежем 1080-м номере "Калужского перекрёстка" в среду, 19 числа.

В конце сентября 1941 года начались немецкие авианалёты на город. В памяти многих калужан сохранились истории об этом страшном времени.

Жители города заклеивали лентами окна домов. На берегу Яченки строили оборонительные рубежи, копали противотанковые рвы. Спешно покидали город. Половина из почти 100 тысяч жителей не успела эвакуироваться. 12 октября Калугу захватили немцы.

Спаслись чудом

— Учиться нам было некогда, начались бомбёжки. Особенно страшные — ночью. С немецких самолётов выпускали очереди трассирующих пуль, поджигали деревянные дома. Жителей расстреливали. По сирене калужане прятались в бомбоубежищах. Спали в одежде, — рассказывает очевидец оккупации калужанка Любовь Борисовна КОТЕЛЬНИКОВА. — В конце сентября немецкая бомба угодила и в здание калужского вокзала, прямо в корпус, где сегодня находятся билетные кассы. Не разорвалась… Во время бомбёжки были разрушены и железнодорожные пути, и здание старого вокзала, куда в 1904 году прибывал государь Николай II. Погиб начальник отделения дороги и ещё несколько человек.

4 октября 1941 года Люба Чичкина (в замужестве Котельникова) со своими подругами Раей Ананьевой и Тамарой Авиловой отправилась за сахаром. Заняли очередь в двух магазинах рядом с Гостиными дворами. В 12 часов по радио объявили воздушную тревогу. Завыли заводские сирены. Девочки успели добежать до памятника Карлу Марксу, как услышали разрывы авиабомб на улице Кирова. Стоял страшный грохот, кругом — звон разбитого стекла, стоны и крики людей. Бомбы попали в керосиновую лавку, на рынок (ныне — Театральный сквер), в двухэтажный дом на углу Кирова и Московской, в здание аэроклуба (ныне — Театр кукол). Чисто случайно в последнем не оказалось никого.

Девочкам удалось спастись, они умудрились пролезть под воротами Дома Мешкова. Милиционеры спрятали их в подвале - бомбоубежище. Через три часа всех выпустили. По улицам металась толпа встревоженных людей, все искали своих родных и близких. Многие родители потеряли детей. В тот чёрный день погибло 43 калужанина, тяжело ранено 55.

Бомба в потолке

— История эта произошла в начале 1980-х годов. Вернее, не сама история, а её окончание. В сентябре 1941 года первые бомбы упали на Калугу, — калужанин Константин ИВАНОВ пересказывает воспоминания старожилов улицы Подвой­ского. — Немцы бомбили не прицельно, а больше ради паники среди мирного населения. Десяток бомб разного веса накрыли район Воробьёвской переправы. Местные жители вспоминают, что пара самолётов прилетела с севера, покружила над районом, набрала высоту и сбросила бомбы над рекой. Бомбы ещё не успели разорваться, а самолёты уже уходили на запад. Большая часть бомб упала в районе переправы. Не могу сказать, все ли из них взорвались. Но одна бомба не разорвалась точно! Она угодила в дом № 7 по Красной Горе. Надо добавить, что жильцы эвакуировались ещё в августе. Их дом пустовал. То ли дом был крепкий, то ли бомба с браком, но она не взорвалась. Такое на войне бывает.

Зацепившись оперением за стропила и перекрытия, 250-килограммовая бомба застряла в потолке! Буквально в полутора метрах от пола. Так провисела она до весны 1942 года, пока не вернулись из эвакуации хозяева. Вернулись и очень удивились сюрпризу. Но люди в те времена были ко всему привычные. Хозяин сходил в комендатуру, предупредил начальство. В тот же день пришли два сапёра. Деловито осмотрели бомбу, осторожно выкрутили взрыватель и… ушли. Сказав на прощание: «Всё нормально! Потом вытащим как-нибудь. Живите и не бойтесь!»

Люди боялись, но жили. А что им оставалось делать? В комнату с бомбой старались заходить как можно реже. Но потом привыкли. Бомбу даже стали обклеивать сначала газетами, а потом и обоями. Так и жили с бомбой в потолке почти 40 лет. Но пришло время съезжать из дома. Участок на Красной Горе решено было забрать под административные здания. Люди перебрались в новое жильё. А бомба осталась… Провисела спокойно ещё несколько месяцев, пока до дома не добралась строительная техника. Зашли строители в дом… и бледные, на цыпочках из него вышли.

Тут и завертелось. Милиция, военные мгновенно оцепили квартал. На всякий случай людей из близлежащих домов эвакуировали. ­Подогнали строительный кран и огромный тягач с полным кузовом песка. Бомбу аккуратно достали, погрузили, вывезли и взорвали недалеко от города.

В областной газете «Знамя» об этом событии вышла скромная заметка (размером чуть меньше пачки сигарет) на четвёртой полосе. Как будто бомбы в потолках калужан находили ежедневно!

Руины театра на Сенной площади в освобождённой Калуге. Перед зданием — разбитые металлические гужевые повозки вермахта.

Воронка на Горького

— С моим отцом во время войны произошла похожая история, — поделился своим рассказом калужанин Александр РАХАЕВ. — Бомбили немцы в сентябре-октябре Калугу. И вот одна бомба упала на улице Максима Горького и не разорвалась. Снаряд большой — с полтонны. Ну ребята, как водится, на ней сидели, прыгали, пытаясь открутить гайки. Она так пролежала некоторое время, а потом ночью взорвалась. Промахнулась, слава Богу! Приличная воронка оставалась долгое время рядом с дорогой. Это произошло в самом начале улицы, недалеко от пересечения с улицей Жукова. С левой стороны позже построили детский сад. Напротив него долгое время стояло дерево с дуплом. Вот недалеко от него и взорвалась немецкая авиабомба. Она лежала практически посередине улицы. А на месте детсада стоял дом, где жил мой отец. Дом принадлежал его деду, купцу, староверу Парфентию.

Уважаемые читатели, а какие истории и рассказы старожилов о тех временах известны вам? Пишите в комментариях.