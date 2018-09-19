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Грипп: приёмы самообороны

19.09.2018 14:25 0 519
Грипп: приёмы самообороны

Вирус гриппа передаётся от больного человека здоровому при кашле и чихании, при рукопожатии и через предметы обихода (мебель, книги, игрушки, бельё, полотенца, дверные ручки), через денежные купюры, клавиатуру банкоматов.

Симптомы гриппа появляются в течение нескольких часов после контакта с больным: температура повышается до 39°С, першит  в горле, болит голова, ломит мышцы и суставы, появляются светобоязнь, суховатый кашель, небольшой насморк.

При угрозе заражения гриппом необходимо избегать большого скопления людей (магазины, транспорт), не контактировать с заболевшими, использовать одноразовые маски (менять каждые 2 часа), часто мыть руки с мылом или использовать спиртосодержащие средства и влажные дезинфицирующие салфетки, укреплять своё здоровье (сон, питание, прогулки, физкультура) и не переохлаждаться.

Важно ежедневно проветривать помещение и делать влажную уборку (вирус гриппа уничтожают щёлочь (мыло), хлорсодержащие средства, спирт, перекись водорода, 9% уксус, йодные антисептики).

При первых симптомах болезни необходимо вызвать врача на дом! Больной должен быть изолирован от окружающих (не менее 1 метра), иметь отдельное полотенце и посуду, необходимо соблюдать постельный режим и чаще менять простыни и нательное бельё. Обильное теплое питьё поможет восстановить силы (отвары липы и шиповника, морсы, чай с мёдом и малиной).

ПРИВИВКА ОТ ГРИППА – ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ!

Сделайте её осенью в поликлинике по месту жительства или в Калужском областном специализированном центре инфекционных заболеваний и СПИД  по адресу:

  • г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 1, тел. регистратуры: 8 (4842) 57-81-27.

ВНИМАНИЕ: промывание носовой полости раствором морской или поваренной соли помогает избежать заражения, уменьшает насморк (1/2-1 ч. л. на стакан воды).

Противовирусным действием обладает оксолиновая мазь 0,25%, раствор интерферона или гриппферона (см. инструкции).

Эфирные масла с противовирусным действием (пихта, сосна, можжевельник, эвкалипт, чайное дерево) – 5 капель на 20 кв. м – можно использовать для обеззараживания комнат.

ВИЧ и ГРИПП: ОПАСНОЕ СОЧЕТАНИЕ

Иммунная система у людей, живущих с ВИЧ, более ослаблена, поэтому риск заражения гриппом повышен, течение заболевания более тяжёлое, чаще развиваются осложнения (пневмонии, менингит, отиты), которые с трудом поддаются лечению. Поэтому важно соблюдать меры профилактики, не заниматься самолечением и обращаться к врачу при первых признаках болезни!

Лиц. № ЛО-40-01-001351 от 02.06.2017 г., выд. МЗ КО

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ


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Тэги: общество peклама грипп калужский областной центр инфекционных заболеваний и СПИД
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