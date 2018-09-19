Патрульные ДПС спасли жизнь младенца

На днях на автодороге «Белоусово-Обнинск» в Жуковском районе к патрульным ДПС Александру Галахову и Сергею Ползикову обратилась взволнованная женщина с грудным ребенком на руках.
Грудничок задыхался, а объехать пробку самостоятельно она не могла, сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области. Движение на дороге было затруднено и полицейские приняли решение доставить мать с ребенком в больницу на служебном автомобиле. Включив специальные сигналы и проблесковые маячки, полицейские в кратчайшие сроки добрались до ближайшего медицинского учреждения.
Благодаря оперативным и грамотным действиям автоинспекторов жизнь младенца удалось спасти.
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