Главное за неделю: поворот к Китаю передом, рейтинг вакансий и уровень развития

В среду, 19 сентября, в продажу поступает 1080-й номер «Калужского перекрестка» и, начиная с сегодняшнего вторника, по вечерам каждого дня в 21:30 мы будем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

А начнём знакомить вас с новым номером газеты с наших постоянных рубрик: «Обзор недели» и «Новости. Личный взгляд».

В первом материале главный редактор «Перекрёстка» Александр Фалалеев даёт обзор на его взгляд самых интересных событий прошлой недели. Во второй рубрике наш гость скульптор Светлана Фарниева, автор многих городских скульптур, делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично его.

Большой переполох

11–17 сентября прошли крупнейшие военные манёвры «Восток 2018». Подобных не было с 1981 года. Представляю, какой переполох они наделали в Пентагоне и в штаб-квартире НАТО! Ведь реально формируется российско-китайский военный союз. Одни по этому поводу кричат: «Россия снова грозит миру!», другие: «Лучше бы эти деньги на экономику использовали…» Однако, если Россия не сможет себя защитить, ей уже никакая экономика не понадобится. Alibaba Group, Mail.Ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создают совместное предприятие стоимостью около $2 млрд., которое будет называться «AliExpress Russia».

Предприятие получит доступ к аудитории Mail.Ru Group в соцсетях, мессенджерах, онлайн-играх и электронной почты. А это, по данным наших коллег из «КоммерсантЪ», около 100 млн. человек!

Сбербанк России закрыл программу рефинансирования ипотечных кредитов своих клиентов. Глава Сбербанка Герман Греф не исключает, что вскоре ставки по кредитам для физлиц могут вырасти.

Прямо удивил. О чём печётся любой банкир? О прибыли за счёт ростовщического процента. Какие уж тут интересы людей?

Роспотребнадзор за шесть лет выявил 50 тысяч сайтов с призывами к суициду. Самоубийства, как мне думается, — это в первую очередь протест против культуры в целом. Тут, как говорится, без комментариев.

Минтруда обновило рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий. Так:

вакансия ассистента режиссёра предполагает зарплату в 500 тыс. рублей в месяц,

капитана океанского судна — 600 тыс.

начальника цеха нефтегазовой промышленности — 430 тыс.

коммерческого директора на производстве строительных материалов — 360 тыс.

командира воздушного судна — 330 тыс.

директора леспромхоза — 300 тыс.

шеф-повара — 230 тыс.

Однако в Минтруда уточнили, что настоящий спрос в стране — на других специалистов: инженеров, учителей, врачей, медсестёр и бухгалтеров…

15 сентября Россия вошла в число стран с самым высоким уровнем человеческого развития.

В Нью-Йорке представили список из 189 стран, составленный ООН, с наиболее высоким уровнем человеческого развития. Расчёты производились на основе трёх основных показателей: уровня грамотности и жизни и состояния здоровья, способствующего высокой продолжительности жизни.

Россия — на 49-м месте. На первом — Норвегия.

Среди лидеров — Швейцария, Австралия, Ирландия, Германия, Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур, Нидерланды, Эстония, Польша, Литва и Латвия.

В конце списка — Грузия, Азербайджан, Армения, Украина, Узбекистан, Молдова и Таджикистан.

А что думаете по этому поводу вы? Хорошей вам недели!

Новости. Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе калужскому скульптору и преподавателю Светлане ФАРНИЕВОЙ. — Первое впечатление пусть будет литературным. Прочитала как-то случайно попавшую ко мне книгу Филипа Дж. Фармера с романами «Личный космос» и «За стенами Терры». Очень понравилась идея — попасть в параллельный мир, да ещё и самому его создавать! — Приглашали на местный телеканал «НИКА ТВ» для краткой беседы о Циолковском. Там мне задали вопрос, на который не смогла ответить: почему Циолковский задумался о космосе? А правда — почему? Задумалась: может, у него в трудах есть ответ? Или просто многие в юности думают о звёздах?

— Съездили в воскресенье в Москву, в Царицыно, навестили брата и дочь.

Почувствовали контраст: туда ехали под дождём, жутко — из-за водяной пыли от машин дорогу было видно очень плохо, а возвращались уже посуху, да ещё и солнце подсвечивало! Красота! Сразу настроение поднимается! Доехали на одном дыхании!

А какие новости прошлой недели - будь то из личной жизни или лент новостей - запомнились вам больше других? Делитесь ими и обсуждайте в комментариях!

