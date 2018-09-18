Похороните меня за плинтусом: в Калуге не хватает мест на кладбищах

Проблему нехватки мест на городских кладбищах обсудили в понедельник, 17 сентября, на заседании комитета городской Думы.
Всего на территории Калуги расположено 24 кладбища, из которых только два действующих – в Литвиново и Шопино, причём на Шопинском кладбище уже сейчас заканчиваются места для захоронения. В скором времени нехватка мест может возникнуть и на Литвиновском кладбище, сообщает городская Дума.
Как мы рассказывали, ещё 5 лет назад было принято решение о строительстве нового кладбища в районе деревни Марьино, стоимость проекта – 240 миллионов рублей. Начать работы в рамках первого этапа планировалось ещё в 2014 году. Предполагалось сделать подъездную дорогу с разворотным кольцом и стоянкой на общую сумму порядка 30 миллионов рублей, после чего должно было начаться благоустройство территории.
Но до сих пор средства на реализацию проекта не выделялись.
Члены комитета приняли решение обратиться к городскому голове с предложением предусмотреть в городском бюджете на 2019 год средства на строительство кладбища в деревне Марьино либо в полном объёме, либо в объёме, позволяющим вести поэтапное строительство.
А пока власти ищут средства на новый погост, разрастаются самовольные кладбища. 197 несанкционированных кладбищ обнаружили в лесах области.
Уважаемые читатели! На ваш взгляд, на чём Калуга могла бы сэкономить, чтобы остались деньги на строительство кладбища? Пишите в комментариях!
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