В Тарусском округе поздравили с 95-летием труженицу тыла Марию Степановну Петрову.

Когда началась Великая Отечественная война, ей было 10 лет. Она вместе с другими детьми вязала для фронта варежки и носки, а после помогала взрослым: складывала клевер в стога, ухаживала за скотом.

- Всё шло на фронт, - вспоминает Мария Степановна. - Мы понимали: надо.

Отец Марии Степановны умер в начале войны, оставив шестерых детей. Он мечтал дать образование каждому и обещал маленькой Маше: «Я тебя на художника выучу».

Художником она не стала, но 40 лет проработала на Тарусской фабрике художественной вышивки, где декорировала блузки и платья.

Место работы не меняла ни разу, на пенсию ушла в 60 лет. И теперь вышивки украшают её дом.

На днях Мария Степановна отметила 95-летие.

Глава Тарусского округа Михаил Голубев вручил имениннице подарки и поздравительные адреса от администрации Тарусского округа, Президента России и губернатора Калужской области.