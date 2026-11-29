Фото Юрия Галчёнкова.

Знакомый многим калужанам самец свиязи по кличке Пиу сменил место зимовки.

Из-за ледостава на Пуховском пруду птица вместе с кряквами перебралась на Яченское водохранилище.

Об этом рассказал калужский орнитолог Юрий Галчёнков.

- В прошлом году я сообщал о зимовке с другими городскими утками самца свиязи, прозвал его Пиу, - написал в соцсетях Юрий. - Он предположительно уже больше полутора лет отмечается в Калуге и пригороде.

По словам орнитолога, сейчас утку можно найти в месте подкормки между лестницей от Музея космонавтики и улицей Волкова.

Орнитолог отметил, что свиязь - редкий гость для Калужской области.

- Этот вид у нас не гнездится, а зимует очень редко, - добавил Юрий Галчёнков.