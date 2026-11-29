В Образовательном Сириус» прошла научно-практическая конференция «Субъектность личности и коллектива: вопросы исследования и развития».

В ней участвовали учёные и педагоги со всей страны.

Директор ДШИ №2 им. С.С. Туликова Мария Доронина выступила на конференции с докладом «Развитие музыкальной одарённости детей средствами кластерного подхода». Об этом 29 ноября рассказали в Калужском управлении культуры.

Мария Валерьевна поделилась опытом развития музыкальных способностей дошкольников по программе раннего эстетического развития, которая действует в школе.