Директор ДШИ поделилась в «Сириусе» опытом работы с дошкольниками
В Образовательном Сириус» прошла научно-практическая конференция «Субъектность личности и коллектива: вопросы исследования и развития».
В ней участвовали учёные и педагоги со всей страны.
Директор ДШИ №2 им. С.С. Туликова Мария Доронина выступила на конференции с докладом «Развитие музыкальной одарённости детей средствами кластерного подхода». Об этом 29 ноября рассказали в Калужском управлении культуры.
Мария Валерьевна поделилась опытом развития музыкальных способностей дошкольников по программе раннего эстетического развития, которая действует в школе.
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