Подведены итоги Всероссийского смотра-конкурса региональных отделений движения «Юнармия», на котором оценивали более 30 критериев работы.

Калужское отделение признали сильнейшим в стране. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Калужские юнармейцы держат это звание половину истории движения - «Юнармии» в этом году исполняется 10 лет.

В региональном отделении состоят 28 тысяч человек. За год проходит больше 100 мероприятий: патриотических, творческих и спортивных.

В области работают 210 отрядов и 30 «Домов Юнармии».

Юнармейцы заложили яблоневый сад. В Кировском округе есть единственный в стране пришкольный центр предпарашютной подготовки, альпинизма и туризма.

Лучшим «Домом Юнармии» в этом году стала площадка на базе школы № 45 в Калуге.

Губернатор поздравил ребят, их наставников и руководителя отделения Александра Погудина. И поблагодарил Почётного гражданина Калужской области, генерала армии Владимира Ильича Исакова за внимание к патриотическому воспитанию молодёжи.