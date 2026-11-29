1 декабря исполняется 130 лет со дня рождения Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.

В Жуковском округе Калужской области накануне этой даты возложили цветы к бюсту полководца.

В администрации округа отметили, что для муниципалитета это важная дата: здесь гордятся тем, что округ носит имя Жукова, и чтят его подвиг.