В Жуковском округе отметили 130-летие со дня рождения Георгия Жукова
1 декабря исполняется 130 лет со дня рождения Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.
В Жуковском округе Калужской области накануне этой даты возложили цветы к бюсту полководца.
В администрации округа отметили, что для муниципалитета это важная дата: здесь гордятся тем, что округ носит имя Жукова, и чтят его подвиг.
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