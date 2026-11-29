28 ноября во Дворце торжеств Калуги чествовали «изумрудных юбиляров» - Владимира Никитовича и Галину Павловну Шишковых, которые прожили в браке 55 лет.

По данным управления ЗАГС Калуги, Галина и Владимир познакомились в Грозном на дне рождения общей подруги.

Вскоре Владимир предложил Галине стать его женой, и 26 ноября 1971 года они поженились.

Супруги вместе окончили Грозненский химико-технологический техникум.

В их жизни было всё: и радостные события, и переезды, и потери.

В 1991 году семья переехала в Калугу, где Шишковы много лет работали на Домостроительном комбинате.

Супруги вырастили двоих сыновей, у них четверо внуков и внучка. Они также стали прабабушкой и прадедушкой.

Владимиру Никитовичу нравится разгадывать судоку, а Галине Павловне - собирать пазлы.

Супруги любят гулять по лесным тропинкам, любоваться природой и дышать свежим воздухом.

С младшим внуком они играют в шашки и домино.

Дом юбиляров всегда открыт для близких и друзей: супруги любят собираться всей семьёй за общим столом - будь то праздничный ужин или чаепитие с фирменными пирожками, которые печёт Галина Павловна.