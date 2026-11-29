В Калуге поздравили супругов Шишковых, проживших вместе 55 лет
28 ноября во Дворце торжеств Калуги чествовали «изумрудных юбиляров» - Владимира Никитовича и Галину Павловну Шишковых, которые прожили в браке 55 лет.
По данным управления ЗАГС Калуги, Галина и Владимир познакомились в Грозном на дне рождения общей подруги.
Вскоре Владимир предложил Галине стать его женой, и 26 ноября 1971 года они поженились.
Супруги вместе окончили Грозненский химико-технологический техникум.
В их жизни было всё: и радостные события, и переезды, и потери.
В 1991 году семья переехала в Калугу, где Шишковы много лет работали на Домостроительном комбинате.
Супруги вырастили двоих сыновей, у них четверо внуков и внучка. Они также стали прабабушкой и прадедушкой.
Владимиру Никитовичу нравится разгадывать судоку, а Галине Павловне - собирать пазлы.
Супруги любят гулять по лесным тропинкам, любоваться природой и дышать свежим воздухом.
С младшим внуком они играют в шашки и домино.
Дом юбиляров всегда открыт для близких и друзей: супруги любят собираться всей семьёй за общим столом - будь то праздничный ужин или чаепитие с фирменными пирожками, которые печёт Галина Павловна.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!