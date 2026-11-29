В Калуге заменили сгоревшие контейнеры
На контейнерной площадке на улице Механизаторов, 23 в Калуге вместо сгоревших установили три новых контейнера: два - для смешанных отходов и один - для раздельного сбора.
Об этом 28 ноября сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
О повреждённых контейнерах местный житель написал в чат-бот ГП «КРЭО».
После обращения ёмкости заменили.
Также администрация Боровского района сообщила, что житель деревни Кривское через чат-бот #Насвязи_Регион40 попросил вывезти несанкционированные навалы мусора с контейнерной площадки на улице Протвинской.
Мусора там скопилось много. Заявку передали подрядчику, за две недели завалы убрали.
А в Перемышле поступило обращение о низко висящих проводах. Житель отправил фотографию и адрес через чат-бот в мессенджере Max.
Специалисты выехали на место и подтвердили: провисает телефонный кабель.
Сейчас заявка передана профильным подрядчикам.
Ожидается выезд бригады, которая натянет кабель и сделает проход безопасным.
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