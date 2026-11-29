На контейнерной площадке на улице Механизаторов, 23 в Калуге вместо сгоревших установили три новых контейнера: два - для смешанных отходов и один - для раздельного сбора.

Об этом 28 ноября сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

О повреждённых контейнерах местный житель написал в чат-бот ГП «КРЭО».

После обращения ёмкости заменили.

Также администрация Боровского района сообщила, что житель деревни Кривское через чат-бот #Насвязи_Регион40 попросил вывезти несанкционированные навалы мусора с контейнерной площадки на улице Протвинской.

Мусора там скопилось много. Заявку передали подрядчику, за две недели завалы убрали.

А в Перемышле поступило обращение о низко висящих проводах. Житель отправил фотографию и адрес через чат-бот в мессенджере Max.

Специалисты выехали на место и подтвердили: провисает телефонный кабель.

Сейчас заявка передана профильным подрядчикам.

Ожидается выезд бригады, которая натянет кабель и сделает проход безопасным.