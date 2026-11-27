Накануне их профессионального праздника прошло торжественное мероприятие с участием нынешнего губернатора Владислава Шапши и первого губернатора Валерия Сударенкова.

- Направлений много - судьи, прокуроры, адвокаты, нотариусы, суть одна – эти люди выбрали делом жизни защиту закона, - прокомментировал Шапша. - Наша главная задача сейчас – поддержка участников СВО и их семей.

Он поблагодарил Председателя регионального отделения Ассоциации юристов России Алексей Александрова и участников организации за вклад в эту работу, а также за правовое просвещение жителей. Прежде всего речь идет о детях и подростках.

- В прошлом учебном году «Школа юного юриста» охватила более 1,5 тысяч школьников, - отметил Шапша. - Ребята с раннего возраста учатся уважать закон, растут достойными гражданами страны. Благодарю калужских юристов за профессионализм, ответственность и верность призванию.