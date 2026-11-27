В текущем году победителями регионального конкурса школьных инициатив стали семь проектов, представленных образовательными организациями Мещовского округа. Большинство проектов уже воплощены в жизнь, рассказал глава администрации округа Владислав Поляков.

В школах открылись новые пространства и объекты, созданные благодаря инициативе учеников, педагогов и родителей. Среди них медиапространство в Мещовской средней школе, школьный тир при военно-патриотическом клубе «Наследники Победы» в Серпейской средней школе, обновленная столовая в Алешинской основной школе, преобразованные школьные пространства в Покровской основной школе и средней школе поселка Молодежный.

В настоящее время завершается работа над созданием школьного музея «Zаветам верны» в Кудринской средней школе и благоустройством зоны отдыха «Территория дружбы» в Домашовской средней школе.