Губернатор Владислав Шапша рассказал об итогах работы калужской команды в Луганской Народной Республике. Регион помогает внедрять национальную модель повышения качества жизни и работу с соответствующим рейтингом — в 2024 году было подписано трёхстороннее соглашение. По словам главы области, совместная работа уже дала ощутимые результаты, которые идут на пользу жителям ЛНР.

Калужская область одной из первых в стране при поддержке Агентства стратегических инициатив завершила внедрение Регионального социального стандарта — теперь регион передаёт накопленный опыт другим территориям.

Среди конкретных достижений — подготовка 29 специалистов по внедрению бережливых решений в здравоохранении. Обучение прошло на базе Центра бережливых технологий ЛГМУ им. Свт. Луки. Кроме того, ведётся работа по созданию кластера «Машиностроение» в рамках проекта «Профессионалитет».

Ещё один значимый результат — запуск театральных студий для людей старшего возраста в рамках проекта «Салют». Сейчас такие студии действуют в пяти городах ЛНР: их коллективы выступают в детских учреждениях, больницах и госпиталях.

Положительный эффект дал и проект «Семейный куратор»: благодаря ему более 30% семей, находившихся в социально опасном положении, смогли выйти из кризиса — дети остались жить в своих семьях.