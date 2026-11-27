В школе № 2 посёлка Воротынск прошёл урок мужества — его провёл Виктор Вдовкин, Герой Российской Федерации и сотрудник калужского аэропорта. Об этом сообщил министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.

Виктор Вдовкин получил звание Героя России за подвиг, совершённый в рядах морской пехоты. В 1995 году, во время первой чеченской кампании, будучи начальником штаба батальона морской пехоты Северного флота, он в течение четырёх дней держал оборону в окружении в Грозном. Проявленное мужество было отмечено высшей наградой.

Встреча со школьниками приурочена к профессиональному празднику морских пехотинцев и стала частью работы по патриотическому воспитанию молодёжи.

Александр Шпиренко подчеркнул значимость такого общения.